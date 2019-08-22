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İş adamı Kutlu Özdemir: “Konut kredisi faizlerindeki indirimlerin devamı gelmeli”

Özdemir Group Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Özdemir, bankaların konut kredisi faizlerini indirmesinin hem konut almak isteyenleri hem de inşaat sektörünü olumlu etkilediğini belirterek, faiz indirimlerinin devamının gelmesi gerektiğini söyledi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:56
İş adamı Kutlu Özdemir: “Konut kredisi faizlerindeki indirimlerin devamı gelmeli”

Özdemir Group Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Özdemir, bankaların konut kredisi faizlerini indirmesinin hem konut almak isteyenleri hem de inşaat sektörünü olumlu etkilediğini belirterek, faiz indirimlerinin devamının gelmesi gerektiğini söyledi. Özdemir, mevduat faizlerinin de düşürülmesi gerektiğini belirterek, inşaat sektöründe farklı iş kollarında istihdam oranlarının artırılmasının önemine işaret etti.


İş adamı Kutlu Özdemir, konut kredisi faizleri, mevduat faizleri ve inşaat sektöründeki istihdam oranları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bankaların konut kredisi faizlerini indirmesinin sektörü olumlu etkilediğini belirten Kutlu Özdemir, “Konut kredisi faizlerindeki indirim, bu alandaki beklentiyi de gözler önüne serdi. Konut almak isteyen vatandaşlar adeta bankalara akın etti. Yüzlerce ev satıldı. Bu indirimler 1 yıl önce yapılsaydı inşaat sektöründe bu denli bir durgunluk yaşanmayacaktı. Şimdi sektörde bir canlanma var ve bu devam etmeli. Bunun için kamu bankaları, konut kredisi faiz indirimi kararlarının devamını getirmeli. Özel bankalar da bu furyaya katılarak, iyimser havanın devamına katkı sağlamalı” dedi.


Kutlu Özdemir ayrıca, hükümetin ve finansal kurumların bu sürece destek vermesinin her sektöre olumlu yansıyacağını vurguladı. Tüketici güveninin sağlanmasıyla bireysel kredisi başvurularının da artacağını ifade etti.


“Mevduat faizleri daha da düşmeli”


Merkez Bankası’nın politika faizini düşürmesi sonrası bankaların TL mevduat faizlerini düşürdüğünü belirten Özdemir, dönem dönem yapılan mevduat faizleri indiriminin de önemine işaret etti. Mevduat faizleri oranlarının daha da aşağı çekilmesi gerektiğini kaydeden Özdemir, “Merkez Bankası’nın faiz hamlesi, her sektörde bir umut ışığı oldu. Özellikle de inşaat sektöründe önemli oranda canlanma görüyoruz. Faiz indirimleri devam ederse hem bankaların hem de inşaat sektörünün gelişimini net olarak görebiliriz” diye konuştu.


“Enflasyondaki gerileme faizleri de etkileyecek”


Son ekonomik gelişmelere bakıldığında mevduat faiz oranlarının düşeceğinin öngörülebileceğini anlatan iş adamı, enflasyondaki gerilemenin de yılın ikinci yarısında mevduat faizlerinde düşüşe yol açacağını belirtti. Faiz indirimi konusunda tutarlı bir tavır sergileyen hükümetin, inşaat sektörü başta olmak üzere farklı sektörlerin bu yöndeki taleplerini dikkate almasının önemine değinen Özdemir, “Mevduat faizlerinde gerileme kredi genişlemesine yol açar. Ayrıca, takipteki kredilerden tahsilatlarına da ivme kazandırabilir. Mevduat faizleri, bankacılık sektörünün en önemli bir gelir kaynağı; ancak ekonomik göstergelere göre, piyasaların yılın ikinci yarısı ilk yarısına kıyasla daha düşük mevduat faizi beklentisi var” ifadelerini kullandı.


“İnşaat sektöründe farklı iş kollarında istihdam oluşturulmalı”


İnşaat sektörünün birçok sektör için lokomotif konumunda olduğunu belirten Kutlu Özdemir, “İnşaat sektörünün canlanması, birçok sektörü olumlu etkileyerek istihdamı artıracaktır. Hükümetin istihdam destek paketleri ile inşaat sektörünü daha fazla desteklemesi, işsizliğin azalmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:56
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