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Ekonomi İRÜ öğretim elemanı alacak
Ekonomi

İRÜ öğretim elemanı alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi ilanla duyurduğu Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 14:29:00 -
İRÜ öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Öğretim elemanı başvurularının yapılacağı birim, adres:

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi; İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakülte Sekreterliği, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakülte Sekreterliği, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakülte Sekreterliği, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreterliği, Meslek Yüksekokulu Sekreterliği Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ                     : 17.01.2022

İLAN BİTİŞ TARİHİ                                  : 31.01.2022

ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ   : 02.02.2022

SINAV GİRİŞ TARİHİ                               : 04.02.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ                   : 07.02.2022

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