İRÜ öğretim elemanı alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi ilanla duyurduğu Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Öğretim elemanı başvurularının yapılacağı birim, adres:
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi; İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakülte Sekreterliği, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakülte Sekreterliği, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakülte Sekreterliği, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreterliği, Meslek Yüksekokulu Sekreterliği Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul
İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 17.01.2022
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 31.01.2022
ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ : 02.02.2022
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 04.02.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 07.02.2022
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