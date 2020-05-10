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Kadın - Aile

İrmikli revani tarifi | Şerbetli irmik tatlısı yapımı

Revani yapımı oldukça basit bir tatlıdır. Şerbetli bir tarif olduğu için birçok kişinin gözü korksada, bir kek ve ılık bir şerbetin birleşmesinden oluşur. Bu tarifin içerisine limon veya portakal kabuğu ekleyerek farklı bir tarif elde edebilirsiniz. Peki ama revani nasıl yapılır? Revani şerbeti nasıl dökülür? Şerbetli bir tatlı yapmanın püf noktaları nelerdir? Pratik ve kolay irmikli tatlı ne ile yapılabilir? İşte merak edilen bütün bu soruların cevapları ve irmikli revani tarifinin detayları...

Yeniakit Publisher
2020-05-10 13:40:00 -
İrmikli revani tarifi | Şerbetli irmik tatlısı yapımı

Şerbetli tatlılar genelde ağır oldukarı için geri planda kalsalarda irmik tatlısının ayrı bir yeri vardır. Bu tarif ile tam kıvamında bir irmik tatlısı yapabilirsiniz. Daha kek görünümlü bir tarif için 3 su bardağı şeker ve 3 su bardağı su ile şerbet yapmayı denemelisiniz.

Malzemeler

  • 4 yumurta
  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1,5 su bardağı irmik
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu

Şerbeti için;

  • 5 su bardağı şeker
  • 5 su bardağı su
  • 5-6 damla limon suyu

Öncelikle yumurta ve şekeri iyice, rengi açılana kadar çırpın.

Ardından içerisine şeker ve sıvıyağı ilave edin. Bir süre çırptıktan sonra yoğurdu ilave edin.

Homojen bir kıvam alan karışıma un, irmik ve kabartma tozunu ilave edin. Cam bir kap içerisine karışımı dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Kek öncesinde şerbeti için su ve şekeri tencereye alın kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin ve 1 -2 dakika daha kaynadıktan sonra altını kapatın.

Tatlı sıcak, şerbet ise ılıkken şerbeti dökmelisiniz.

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