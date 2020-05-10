İrmikli revani tarifi | Şerbetli irmik tatlısı yapımı

Şerbetli tatlılar genelde ağır oldukarı için geri planda kalsalarda irmik tatlısının ayrı bir yeri vardır. Bu tarif ile tam kıvamında bir irmik tatlısı yapabilirsiniz. Daha kek görünümlü bir tarif için 3 su bardağı şeker ve 3 su bardağı su ile şerbet yapmayı denemelisiniz.

Malzemeler

4 yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı şeker

1 su bardağı yoğurt

1,5 su bardağı irmik

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için;

5 su bardağı şeker

5 su bardağı su

5-6 damla limon suyu

Öncelikle yumurta ve şekeri iyice, rengi açılana kadar çırpın.

Ardından içerisine şeker ve sıvıyağı ilave edin. Bir süre çırptıktan sonra yoğurdu ilave edin.

Homojen bir kıvam alan karışıma un, irmik ve kabartma tozunu ilave edin. Cam bir kap içerisine karışımı dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Kek öncesinde şerbeti için su ve şekeri tencereye alın kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin ve 1 -2 dakika daha kaynadıktan sonra altını kapatın.

Tatlı sıcak, şerbet ise ılıkken şerbeti dökmelisiniz.

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