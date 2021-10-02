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Kadın - Aile İrmikli Hira Tatlısı tarifi
Kadın - Aile

İrmikli Hira Tatlısı tarifi

Az malzeme ile pratik ve hafif tatlı yapmak isterseniz. Sizlere İrmikli Hira tatlısı öneriyoruz. Sofralarınızın vazgeçilmezi olacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 21:29:00 -
İrmikli Hira Tatlısı tarifi

İrmikli Hira Tatlısı tarifi

Az malzeme ile pratik ve hafif tatlı yapmak isterseniz. Sizlere İrmikli Hira tatlısı öneriyoruz. Sofralarınızın vazgeçilmezi olacak.

Malzemeler

  • 1 yumurta
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • Yarım su bardağı yoğurt
  • 1 paket vanilya
  • Bulamak için irmik

Şerbeti için malzemeler;

  • 2 su bardağı su
  • 2 su bardağı toz şeker

Nasıl yapılır?

Derince bir kaba vanilya, kabartma tozu, yoğurt, sıvıyağ, irmik ve unu döküp hafif yapışan bir hamur olacak şekilde yoğuralım. Hamuru elimizde yuvarlayıp irmiğe bulayalım. 170 derece önceden ısıtılmış fırına bırakalım. Hafif pembeleşinceye kadar pişirelim.  Su ile şekeri iyice karıştıralım. Fırından çıkan tatlıya şerbeti dökelim. Afiyet olsun.

 

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