İrmik helvası tarifi yapılışı hazırlanışı | İrmik helvası nasıl yapılır?
İrmik helvası tarifi, tatlı yapmaya yeni başlayanların bile çok kolay yapabileceği bir tatlıdır. İrmikli tatlı severlerin vazgeçilmezi olan irmik helvasının yapılışı tatlı severler tarafında merak konusu oldu. Peki, İrmik helvası nasıl yapılır?
İrmik helvası tadı ve pratik yapımı nedeniyle sıkça tercih edilen tarifler arasında yer alıyor. İşte merak edilen yapımı kolay irmik helvasının tarifi…
İrmik helvası malzemeleri nelerdir?
1 su bardağı irmik,
1 su bardağından 2-3 yemek kaşığı fazla toz şeker,
1 su bardağı süt,
1 su bardağı su,
1 paket vanilya,
1 paket çam fıstığı, (dolmalık fıstık)
2 yemek kaşığı tereyağ,
1 kahve fincanı sıvı yağ.
İrmik helvası nasıl yapılır?
1-Tencereye tereyağı ve sıvı yağ ekleyin , tereyağını eritin
2-Çam fıstıklarını tencereye alınarak hafif pembeleşinceye kadar kavurun.
3-Ayrı bir tencerenin içerisine su veya süt, şeker ve vanilya ocağa alın.
4-Şeker eriyinceye kadar karıştırın ve ısınmaya bırakın
5-Pembeleşen çam fıstıklarını içerisine irmik ekleyin ve kavurun.
6-İrmikler de pembeleştikten sonra süt karışımı üzerine katın.
7-İrmikler sütü çekinceye kadar karıştırarak pişirin ve ocaktan alıp, 10 dakika demlenmeye bırakın.
8-Dinlenen irmik helvası tercihe göre servise sunulabilir. Suyunu çekince ocağı kapatın ve kapağını açıp üzerine temiz bir havlu kapatın ve tekrar kapağını kapatıp demlenmeye bırakın.
9-15 dakika sonra kapağını ve havlusunu kaldırıp kontrol edin. Damak tadınıza göre sıcak veya ılık servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.