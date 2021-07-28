İrmik helvası tarifi yapılışı hazırlanışı | İrmik helvası nasıl yapılır?

İrmik helvası tadı ve pratik yapımı nedeniyle sıkça tercih edilen tarifler arasında yer alıyor. İşte merak edilen yapımı kolay irmik helvasının tarifi…

İrmik helvası malzemeleri nelerdir?

1 su bardağı irmik,

1 su bardağından 2-3 yemek kaşığı fazla toz şeker,

1 su bardağı süt,

1 su bardağı su,

1 paket vanilya,

1 paket çam fıstığı, (dolmalık fıstık)

2 yemek kaşığı tereyağ,

1 kahve fincanı sıvı yağ.

İrmik helvası nasıl yapılır?

1-Tencereye tereyağı ve sıvı yağ ekleyin , tereyağını eritin

2-Çam fıstıklarını tencereye alınarak hafif pembeleşinceye kadar kavurun.

3-Ayrı bir tencerenin içerisine su veya süt, şeker ve vanilya ocağa alın.

4-Şeker eriyinceye kadar karıştırın ve ısınmaya bırakın

5-Pembeleşen çam fıstıklarını içerisine irmik ekleyin ve kavurun.

6-İrmikler de pembeleştikten sonra süt karışımı üzerine katın.

7-İrmikler sütü çekinceye kadar karıştırarak pişirin ve ocaktan alıp, 10 dakika demlenmeye bırakın.

8-Dinlenen irmik helvası tercihe göre servise sunulabilir. Suyunu çekince ocağı kapatın ve kapağını açıp üzerine temiz bir havlu kapatın ve tekrar kapağını kapatıp demlenmeye bırakın.

9-15 dakika sonra kapağını ve havlusunu kaldırıp kontrol edin. Damak tadınıza göre sıcak veya ılık servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.