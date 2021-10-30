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Kadın - Aile İrmik helvası tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

İrmik helvası tarifi, nasıl yapılır?

Tatlı krizlerinin bir numaralı çözümü için pratik olan bu tarifi deneyin.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 20:10:00 - 2021-10-30 20:27:18
İrmik helvası tarifi, nasıl yapılır?

Tatlı krizlerinin bir numaralı çözümü için pratik olan bu tarifi deneyin. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 1,5 su bardağı irmik
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 1,5 su bardağı su
  • 1,5 su bardağı süt
  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 1/2 su bardağı çam fıstığı

Yapılışı

3 yemek kaşığı tereyağını tavada eritin. Çam fıstığını yarım su bardağının içine atarak kavurmaya başlayın. Fıstıklar kavrulduktan sonra 1,5 su bardağı irmiği tencereye aktarın ve sürekli karıştırıp, kısık ateşte 20 dakika kadar kavurun. Tatlının şerbeti için; 1,5 su bardağı su, 1,5 su bardağı şeker ve 1,5 su bardağı sütü küçük bir tencereye alın. Karıştırdıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın. İrmik iyice kavrulduktan sonra sıcak şerbet karışımını, tavaya azar azar aktarın. Sıcak şerbetin etkisiyle iyice kaynamaya başlayan irmik sürekli olarak karıştırmaya devam edin. Helvayı kısık ateşte 10 dakika kadar pişirmeye devam edin. Dinlenmesi için üzerine bir kapak kapatın. Demlenen irmik helvasını servis kaselerine alın. Ters çevirip çıkardıktan sonra üzerine dondurma ekleyebilir, servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

 

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