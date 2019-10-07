İrmik helvası nasıl yapılır? Lezzetli irmik helvası tarifi malzemeleri

Ağızda dağılan tane tane yapısıyla toplumumuzda severek tüketilen tatlılardan biri de irmik helvasıdır. Peki, irmik helvası nasıl yapılır? İrmik helvası için gerekli malzemeler nelerdir? İşte lezzetli irmik helvası tarifi...

Malzemeler

– 1,5 bardak irmik

1,5 bardak şeker

– 3 bardak su

– ½ çay bardağı sıvı yağ

– 1 kaşık tereyağı

İrmik helvası nasıl yapılır?

Bir tencerenin içinde şeker ve suyu kaynatın. O kaynarken irmiği geniş bir tencerenin içinde 15 dakika yağsız bir şekilde kavurun. Üzerine sıvı yağ ve tereyağını ekleyin. Yaklaşık 4 dakika karıştırın ve ocaktan alın. Kaynayan suyu çok yavaş ve karıştırarak ekliyoruz. Suyun tamamını koyduktan sonra tekrar ocağa alıp 3 dakika daha karıştırın. Daha sonra demlenmesi için ocaktan alıp bekleyin. Sıcak ya da soğuk servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.