0553 313 94 23

İrmik helvası nasıl yapılır? Lezzetli irmik helvası tarifi malzemeleri

Ağızda dağılan tane tane yapısıyla toplumumuzda severek tüketilen tatlılardan biri de irmik helvasıdır. Peki, irmik helvası nasıl yapılır? İrmik helvası için gerekli malzemeler nelerdir? İşte lezzetli irmik helvası tarifi...

07 Ekim 2019 Pazartesi 19:04
İrmik helvası nasıl yapılır? Lezzetli irmik helvası tarifi malzemeleri

Ağızda dağılan tane tane yapısıyla toplumumuzda severek tüketilen tatlılardan biri de irmik helvasıdır. Peki, irmik helvası nasıl yapılır? İrmik helvası için gerekli malzemeler nelerdir? İşte lezzetli irmik helvası tarifi...

Malzemeler

– 1,5 bardak irmik
1,5 bardak şeker
– 3 bardak su
– ½ çay bardağı sıvı yağ
– 1 kaşık tereyağı

İrmik helvası nasıl yapılır?

Bir tencerenin içinde şeker ve suyu kaynatın. O kaynarken irmiği geniş bir tencerenin içinde 15 dakika yağsız bir şekilde kavurun. Üzerine sıvı yağ ve tereyağını ekleyin. Yaklaşık 4 dakika karıştırın ve ocaktan alın. Kaynayan suyu çok yavaş ve karıştırarak ekliyoruz. Suyun tamamını koyduktan sonra tekrar ocağa alıp 3 dakika daha karıştırın. Daha sonra demlenmesi için ocaktan alıp bekleyin. Sıcak ya da soğuk servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 19:04
  1. Yemek
  2. Yemek tarifleri
  3. En güzel Yemek tarifleri
  4. Kolay Yemek tarifleri
  5. Yemek yap
  6. Yemek yapma
  7. Kolay yemekler
  8. Güzel yemek yap
  9. Yemek tarifi
  10. İrmik helvası
  11. İrmik helvası tarifi
  12. İrmik helvası tatlısı
  13. İrmik helvası nasıl yapılır
  14. İrmik helvası malzemeleri
  15. İrmik helvası malzemeleri neler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yoğurtlu kereviz salatası nasıl yapılır? Yoğurtlu kereviz salatası tarifi malzemeleri
    1. Yoğurtlu kereviz salatası nasıl..
    2. Sütlü kereviz çorbası nasıl yapılır?..
    3. Trump'tan küstah tehdit: Türkiye..
    4. İrmik helvası nasıl yapılır? Lezzetli..
    5. Domatesli bulgur pilavı nasıl yapılır?..
    6. Enginar dolması yemeği nasıl yapılır?..
    7. Biber dolması yemeği nasıl yapılır?..
    8. Pentagon'dan Suriye açıklaması:..
    9. Bebeklerde gaz çıkarma pozisyonları ve..
    10. Barzani’den Suriye açıklaması! ‘Endişe..
    11. Bebeklerde kabızlık neden olur?..
    12. Çocuklarda boy uzatmaya yardımcı..
    13. Çocuklarda iştah açmak için ne..
    14. Operasyon öncesi kritik açıklama:..
    15. Müezzini darp eden darbeci..
    16. Çocuklarda dil gelişimi için neler..
    17. ABD’li Senatör Graham, Trump’a ateş..
    18. Sabahattin Önkibar ile Yıldıray Çicek..
    19. CHP'yi sarsan gelişme! Öztürk..
    20. Erdoğan açıkladı: Sırbistan'da Türk..
    21. Çobanbey nerede?
    22. İnanılmaz anlar! Fırlatılan füze yolcu..
    23. Adalet Bakanlığı 700 icra memuru alımı..
    24. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel..
    25. Yeni parti kuracak olan Öztürk..
    26. İstanbul Başsavcılığından 'Yeni darbe'..
    27. Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Barış..
    28. Göbek deliği iltihabı hangi bölüm..
    29. Dr. Küzeci'den Irak'taki olaylara..
    30. Evde elma sirkesi nasıl yapılır? Elma..
    İran'dan skandal Türkiye açıklaması!
    İran'dan skandal Türkiye açıklaması!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'