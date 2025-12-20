İrlanda’nın en yaşlı kadını 109 yaşında: Uzun yaşamının sırrı dikkat çekti

Coolderry köyünde yaşayan Nell Hynes, 109. doğum gününü herhangi bir gösteriş olmadan, evinde düzenlenen kutladı. Doğum gününe Hynes’in 10 çocuğu da katıldı. Ailenin en büyüğü 85, en küçüğü ise 65 yaşında.

UZUN ÖMRÜN SIRRI: ÇOK ÇALIŞMAK

109 yaşındaki Hynes, uzun yaşamını “çok çalışmaya” bağlıyor. Hayatı boyunca aktif ve üretken olmanın kendisini zinde tuttuğunu söyleyen Hynes, gelecek yıl 110 yaşına girmeyi ve cumhurbaşkanından alacağı 10’uncu hatıra parasını çocuklarına armağan etmeyi umut ettiğini dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI İMZALI ÖZEL BİR TEBRİK MESAJI

İrlanda’da 100 yaşına ulaşan vatandaşlara devlet tarafından 2 bin 540 euro tutarında bir hediye ve Cumhurbaşkanı imzalı özel bir tebrik mesajı gönderiliyor. Bu gelenek, 1940 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Douglas Hyde tarafından başlatıldı.

HER YIL ÖZEL HATIRA PARASI

1 Ocak 2000’den bu yana ise 100 yaşını aşan vatandaşların her doğum günü ayrıca kutlanıyor. 101 yaşından itibaren her yıl, kişiye özel olarak tasarlanan bir hatıra parası ve Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmış bir kutlama mektubu veriliyor. Her yıl için farklı bir madeni para tasarlanması, bu geleneği daha da anlamlı kılıyor.