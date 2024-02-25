İrlandalı eski kainat güzeli! Sahte hayatlar, spot ışıkları sönünce kamyon şoförü oldu!

Eski kainat güzeli Grainne Gallanagh, İrlanda’dan Avustralya’ya taşındığı ve kamyon şoförlüğü yapmaya başladığını açıkladı.

2018 yılında ‘Kainat Güzeli’ seçilen Grainne Gallanagh, Avustralya’ya taşındığını ve kamyon şoförlüğü yapmaya başladığını duyurdu. Haberin detayı şöyle;

Gallanagh ayrıca 12 saatlik vardiyalarda çalıştığını ve görevi gereği şantiyelerde vakit geçirdiğini anlattı.

Kainat güzeli seçilmişti: Kamyon şoförlüğü yapmaya başladı

The Times’a konuşan Gallanagh, “Şu anda yaptığım iş daha önce yaptığım işlerden çok farklı ama gerçekten seviyorum” dedi.

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Maden sahasındaki inşaat işçilerine malzeme tedarik eden ve 2023’te ‘yılın çalışanı’ seçilen eski Kainat Güzeli, “Nasıl karşılanacağım konusunda endişeliydim ama herkes bana iyi davrandı ve hoş karşıladılar” ifadelerini kullandı.

Babası çiftçi ve annesi ilkokul öğretmeni olan Gallanagh, beş kız kardeşten en küçüğü olduğunu aktardı.

“Ne yaptığımı bilmiyordum”

Ailesinin çiftliğinde büyüdüğünü dile getiren Gallanagh, 19 yaşında Miss Donegal güzellik yarışmasına katıldı.

“Ne yaptığımı bilmiyordum ve ailemin finale gelmesini bile istemedim” diyen Gallanagh, “Ama kazandığıma çok şaşırdım” sözleriyle devam etti.

Hemşire olmaya hak kazandıktan sonra, bir kez daha güzellik yarışmalarında şansını denemeye karar verdi.

Gallanagh, 2018’de ‘Miss Universe Ireland’a katıldığında 24 yaşındaydı.