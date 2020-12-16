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Teknoloji İrlanda'dan Twitter'a ceza
Teknoloji

İrlanda'dan Twitter'a ceza

İrlanda, Avrupa Birliği (AB) veri gizliliği düzenlemesi kapsamında bazı özel paylaşımların herkes tarafından görünür hale gelmesine yol açan hata nedeniyle Twitter'a 450 bin Euro ceza verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 04:20:00 -
İrlanda'dan Twitter'a ceza

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü kapsamında harekete geçerek Twitter'a ceza kesti.

Komisyondan yapılan açıklamada, sosyal medya şirketinin durumu zamanında kendilerine bildirmemesi ve yeterli şekilde belgelendirememesi nedeniyle Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün 2 maddesini ihlal ettiği belirtilerek "Etkili, orantılı ve caydırıcı bir önlem olarak Twitter'a 450 bin avro (4 milyon 290 bin TL) tutarında idari para cezası verildi." ifadesi kullanıldı.

Böylece, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün "tek durak mekanizması" kapsamında ilk kez bir sosyal medya platformuna ceza kesilmiş oldu.

Mekanizma kapsamında, Twitter'ın yanı sıra Google, Facebook gibi diğer büyük teknoloji firmalarına Avrupa'da ev sahipliği yapan İrlanda'nın Veri Koruma Komisyonu, olası ihlallerde yetkili düzenleyici olarak kabul ediliyor.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, hangisi daha yüksekse ihlale konu olan şirkete ya küresel gelirinin yüzde 4'ü ya da 20 milyon avroya (190 milyon 637 bin TL) kadar para cezası verme yetkisine sahip.

Twitter, bazı özel paylaşımların Android cihazlarda herkes tarafından görünür hale gelmesine yol açan hatanın 2018'in sonunda fark edildiğini ancak Noel ve yeni yıl tatili dolaysıyla eksik personelle çalışılması nedeniyle harekete geçmekte yavaş kaldıklarını ve bu konuda gerekli dersi çıkardıklarını açıklamıştı.

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