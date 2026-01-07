  • İSTANBUL
Dünya İrlanda'dan Trump'a Grönland resti
Dünya

İrlanda'dan Trump'a Grönland resti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İrlanda'dan Trump'a Grönland resti

İrlanda Başbakanı Micheal Martin ABD Başkanı Donald Trump'a "Grönland, Danimarka'nın parçasıdır ve AB, Danimarka'nın arkasındadır" ifadeleriyle rest çekti.

Çin'de resmi temaslarda bulunan Martin, burada gazetecilere yaptığı değerlendirmede, Danimarka'dan Grönland'ı isteyen ABD Başkanı Donald Trump'a karşı Danimarka'ya destek verdi.

Bu yılın ikinci yarısında AB Dönem Başkanlığını üstlenecek İrlanda'nın Başbakanı Martin, sağduyu çağrısında bulunarak, "Grönland, Danimarka'nın parçasıdır ve AB sağlam bir şekilde Danimarka'nın arkasındadır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin halihazırda Grönland'da askeri üssü bulunduğunu hatırlatan Martin, Danimarka'nın bu üsle ilgili sorunları çözmeye her zaman açık olduğunu dile getirdi.

Martin, ABD'nin Grönland'ı satın almasının gerçekçi olmadığını da belirterek, "Toprak bütünlüğü açısından bakacak olursak bu mesele, Danimarka Krallığı ve Grönland halkının meselesidir." diye konuştu.

 

Trump birçok kez Grönland'a yönelik ilgisini dile getirdi

ABD Başkanı Trump, seçilip göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüş ve bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere, birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Son yaptığı açıklamada Trump, Grönland'ın "çok stratejik" bir yer olduğunu ve şu anda Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu iddia etmişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise buna karşılık olarak "ABD Başkanı Trump'ın defalarca Grönland'ı istediğini dile getirmesi ciddiye alınmalı. Yalnız şunu da açıkça belirtmek isterim ki eğer ABD bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa, her şey durur. Buna NATO ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonlanmasından bu yana sağlanan güvenlik de dahil." ifadelerini kullanmıştı.

 

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD ile "doğru kanallar" üzerinden diyaloğu sürdürmek istediklerini söylemişti.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

