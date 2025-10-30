İrlanda Başbakanı Martin, Gazze’deki Saldırıları Kınadı
İrlanda Başbakanı Micheál Martin, İsrail’in Gazze’nin Beyt Lahiya bölgesine düzenlediği saldırılarda aralarında 46 çocuğun da bulunduğu 100’den fazla sivilin öldüğünü belirterek “şiddetle kınıyorum” dedi; taraflara ateşkese uyma ve insani yardımı sürdürme çağrısı yaptı.
Başbakan Micheál Martin, ABD merkezli X platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail’in Beyt Lahiya’ya yönelik bombardımanına tepki gösterdi. Açıklamasında, aralarında çocukların da bulunduğu sivil kayıpların “şok edici boyutlara” ulaştığını vurguladı.
ATEŞKESE UYUN, İNSANİ YARDIMI SÜRDÜRÜN
Martin, tüm taraflara ateşkes anlaşmasına harfiyen uyma çağrısı yaptı. Gazze’ye insani yardım akışının kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini belirten İrlanda Başbakanı, “Uluslararası hukuka saygı duyulmalı, taraflar sözlerinin arkasında durmalı ve anlaşmanın diğer aşamalarını uygulamalıdır” ifadelerini kullandı.
ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU
İrlanda hükümeti, çatışmalarda sivillerin korunmasının uluslararası hukukun temel şartı olduğunun altını çiziyor. Martin’in mesajı da bu çerçevede, sivil kayıpların önlenmesi ve insani erişimin güvence altına alınması çağrısını yineliyor.
Gündem
İsrail yalancısı New York Times’a şok: 300 yazar 'siyonistlerin sözcüsü' diyerek gazeteyi bıraktı!