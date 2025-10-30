  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsrail yalancısı New York Times’a şok: 300 yazar 'siyonistlerin sözcüsü' diyerek gazeteyi bıraktı!

Davutoğlu ziyareti sonrası konuştu: Fatih Erbakan'dan ittifak sorusuna cevap!

Sındırgı'daki deprem sonrası Bakan Kurum son durumu açıkladı

Boş havuzda çirkin görüntü! Türk bayrağına saygısız hareket

Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılmak isteniyor Karadağ olaylarının perde arkası ve tarihi gerçekler…

Sabah silah satıyor akşam itidal diyor!

Galatasaray’ı endişelendiren gelişme! Icardi, İtalya’ya geri mi dönüyor?

Baltık semalarında sürpriz karşılaşma! Polonya uçakları harekete geçti!

“Türklere ölüm!” sloganları ve gözaltılar Sabıkalı isimler ülkeye giriş yapıyor Hükümet Türkiye’ye iade etmiyor Sırbistan hesaplaşmaktan vazgeçmiş değil

Bugün sazan avında bakın kim var? Bir tarafta M.Kemal’in çakması diğer tarafta İmamoğlu’nun kopyası
Dünya İrlanda Başbakanı Martin, Gazze’deki Saldırıları Kınadı
Dünya

İrlanda Başbakanı Martin, Gazze’deki Saldırıları Kınadı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İrlanda Başbakanı Martin, Gazze’deki Saldırıları Kınadı

İrlanda Başbakanı Micheál Martin, İsrail’in Gazze’nin Beyt Lahiya bölgesine düzenlediği saldırılarda aralarında 46 çocuğun da bulunduğu 100’den fazla sivilin öldüğünü belirterek “şiddetle kınıyorum” dedi; taraflara ateşkese uyma ve insani yardımı sürdürme çağrısı yaptı.

Başbakan Micheál Martin, ABD merkezli X platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail’in Beyt Lahiya’ya yönelik bombardımanına tepki gösterdi. Açıklamasında, aralarında çocukların da bulunduğu sivil kayıpların “şok edici boyutlara” ulaştığını vurguladı.

ATEŞKESE UYUN, İNSANİ YARDIMI SÜRDÜRÜN

Martin, tüm taraflara ateşkes anlaşmasına harfiyen uyma çağrısı yaptı. Gazze’ye insani yardım akışının kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini belirten İrlanda Başbakanı, “Uluslararası hukuka saygı duyulmalı, taraflar sözlerinin arkasında durmalı ve anlaşmanın diğer aşamalarını uygulamalıdır” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU

İrlanda hükümeti, çatışmalarda sivillerin korunmasının uluslararası hukukun temel şartı olduğunun altını çiziyor. Martin’in mesajı da bu çerçevede, sivil kayıpların önlenmesi ve insani erişimin güvence altına alınması çağrısını yineliyor.

İsrailli alçak kana doymadı: 'Ya Gazze'ye saldırırsın ya da gidersin'
İsrailli alçak kana doymadı: 'Ya Gazze'ye saldırırsın ya da gidersin'

Dünya

İsrailli alçak kana doymadı: 'Ya Gazze'ye saldırırsın ya da gidersin'

İsrail yalancısı New York Times’a şok: 300 yazar 'siyonistlerin sözcüsü' diyerek gazeteyi bıraktı!
İsrail yalancısı New York Times’a şok: 300 yazar 'siyonistlerin sözcüsü' diyerek gazeteyi bıraktı!

Gündem

İsrail yalancısı New York Times’a şok: 300 yazar 'siyonistlerin sözcüsü' diyerek gazeteyi bıraktı!

Hamas'tan terör devleti İsrail'e çağrı
Hamas'tan terör devleti İsrail'e çağrı

Dünya

Hamas'tan terör devleti İsrail'e çağrı

İsrail kalleşliğe devam ediyor
İsrail kalleşliğe devam ediyor

Dünya

İsrail kalleşliğe devam ediyor

Kadını yerden yere çarptı! Tayland’da kadın döven İsrailliye meydan dayağı
Kadını yerden yere çarptı! Tayland’da kadın döven İsrailliye meydan dayağı

Dünya

Kadını yerden yere çarptı! Tayland’da kadın döven İsrailliye meydan dayağı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23