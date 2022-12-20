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Aktüel Irkçılıkta son nokta! Zafer Partisi'nin paylaşımına tepki yağıyor
Aktüel

Irkçılıkta son nokta! Zafer Partisi'nin paylaşımına tepki yağıyor

Sık sık mülteciler üzerinden toplumu kışkırtan Zafer Partisi son paylaşımıyla büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 20:35:00 - 2022-12-20 21:07:23

Zafer Partisi Hatay İl Başkanlığı, Twitter üzerinden sokakta "Üsküdar'a Giderken" şarkısını çalan siyahileri paylaşarak "Afrika, Orta Doğu ve Asya'dan akın akın Türkiye'ye gelip ekmeğimize, işimize ve aşımıza ortak oluyorlar. Bu işin sonu nereye varacak?" ifadelerini kullandı. Partinin bu paylaşımı kısa sürede tepki çekerken kullanıcılar düşülen nota çok sert çıktı.

Mülteci ve göçmenlere yönelik politikaları ile sık sık gündeme gelen Zafer Partisi çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Partinin Hatay başkanlığı hesabı üzerinden paylaşılan görüntüye kullanıcılar tepki gösterdi.

"Bu işin sonu nereye varacak?"

Zafer Partisi paylaşımında Hatay'da bir sokakta müzik yapan siyahi insanları paylaşarak "Görüntüler Antakya'dan. Afrika, Orta Doğu ve Asya'dan akın akın Türkiye'ye gelip ekmeğimize, işimize ve aşımıza ortak oluyorlar. Bu işin sonu nereye varacak?" notunu düştü.

Paylaşıma yorum yağdı

Öte yandan Zafer Partisi tarafından paylaşılan görüntü ve düşülen not sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar o anlara yorum yağdırdı.

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Yorumlar

Hakan

Sirf Turkiyenin adini kotulemek icin propaganda icin kurulmus satilik insanlar tarafindan. Turkiyede de irkcilik var diye

Ali

Doğru söylüyor ...
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