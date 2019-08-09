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Irkçılık dükkanlara yansıdı! 'İran, Afgan ve Suriyeliler giremez'

Denizli'de bir esnafa, "İran, Suriye, Afgan müşteri bu dükkana giremez, alışveriş yapamaz, girerse bu mekanda dayak yer" yazısı sebebiyle 1.000 lira ceza kesildi ancak yalvarması üzerine ceza uyarıya çevrildi.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:47
Irkçılık dükkanlara yansıdı! 'İran, Afgan ve Suriyeliler giremez'

Denizli'de "İran, Suriye, Afgan müşteri bu dükkana giremez, alışveriş yapamaz, girerse bu mekanda dayak yer" yazısı asan dükkana 1.000 lira ceza kesildi, esnaf yalvarınca ceza uyarıya çevrildi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan İ.O. isimli esnaf, vitrinine İran, Afgan ve Suriye uyruklu müşterilere yönelik olarak “İran, Suriye, Afgan müşteri bu dükkana giremez, alışveriş yapamaz, girerse bu mekanda dayak yer” ve “Suriye, Afgan ve İranlı kişiler bu iş yerine girerse dayak yer, sorumluluk kabulümüz değildir” yazısı astı.

Ceza uyarıya çevrildi

Skandal yazının kamuoyuna yansıması üzerine Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, esnaf hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan Denizli 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açarken, TİHEK heyeti de Denizli’ye giderek inceleme yapmıştı. TİHEK Kurulu, söz konusu yazıyı asan esnafa ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 1.000 TL idari para cezası verdi, ancak esnafın pişman olması ve ekonomik durumu gerekçesiyle bu ceza uyarı cezasına dönüştürüldü.

"Ayrımcılık oluşturmaktadır"

7 Mayıs tarihli kararın gerekçesinde, özetle şöyle denildi: “Bir kimseye ırkına, ulusal veya etnik kökenine dayanılarak meşru ve makul bir temele dayanmaksızın farklı muamelede bulunulması ırk ayrımcılığını oluşturmaktadır. Mülteci ve göçmenlerin kamuya açık bir alan olan bir dükkana girmelerini ve burada sunulan kamuya açık bir hizmetten yararlanmalarını engelleyen ve girmek istemeleri halinde şiddete maruz kalacaklarına ilişkin tehditlere yer veren söz konusu döviz ve uygulama, bu kişilere yönelik olarak ırk ve etnik köken temelinde doğrudan bir ayrımcılık oluşturmaktadır.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:47
  1. Denizli
  2. esnaf
  3. İran
  4. Suriye
  5. Afgan
  6. Suriyeliler
  7. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı
  8. Denizli 10. Asliye Ceza Mahkemesi
  9. TİHEK Kurulu

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