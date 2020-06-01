Irkçılığa karşı isyan büyüyor! Dünyaya zulmeden ABD kendi ‘bahar’ını yaşıyor

Oğuzhan Gültekin Ankara

Akit’e konuşan Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, ABD’de polisin siyahi bir vatandaşı öldürmesi ve sonrasında gelişen protestolara ilişkin, Amerika’nın yaptığı zulümleri ve aldığı ahların diyetini ödediğini söyledi.

İsyan büyüyecek

Aldemir, şunları dile getirdi: “ABD’de ve Avrupa’da son zamanlarda insanlığı örseleyen kainatı ve tabiatı zaptedip kontrol altına almaya çalışan bir isyan vardı. Yeryüzü bize emanetken, biz bize emanetken kapitalist sistem her şeyi mülk edindi. Burada hareketle hem kendi insanlarını hem de dünyadaki diğer uygarlıkları, yeraltı ve yer üstü bütün zenginlikleri hoyratça kullandılar. Bunlar yüzünden birçok hayatı yok ettiler. Hâlâ birçok mazlumun ağıdı arşa yükseliyor. Şu anda ABD’nin yaptığı zulümler dalga dalga kendi ocağına düşmüş durumda. Bu durum Avrupa ülkelerinde de aynıdır.

En ufak bir olayda insanlar hemen acımasız bir varlığa dönüşüyor. Aslında ABD, insanlığını kaybetmiş durumda. Şu anda ABD herkesi ceberut, otoriter bir devlet varlığı ile kontrol etmeye çalışıyor. Bu isyan dalga dalga büyümeye devam edecek. Bu tür toplumsal olayların sonu kolay kolay gelmez. Bildiğiniz gibi Fransız Devrimi 90 yıl sürdü. Afrika’da Apartheid Rejimi’nin yıkılması birçok denemeden sonra başarılı oldu. Bu dalgalar bir süredir vardı. Türkiye olarak bizim bir an önce insanlığa güven verecek, Yaratıcımızın sınırları ile insanları buluşturmamız gerekiyor. Batı da bizim bu özelliğimizi bildiği için İslam’ın önüne ‘İslamofobik’ saldırılarla engeller oluşturmaya çalışıyor. Bunların hepsi inşallah bu süreçte yıkılacak. Bu rejimler yıkıldıktan sonra da yerine ‘Öznesi insan, değeri adalet olan’ bir değer için hazırlık yapmak lazım. Bunda da yine Türkiye’ye büyük bir görev düşüyor.”

İnsan hakları rafta

Mazlumder Ankara Şube Başkanı Abdurrahman Ünlü de, zulümle abad olanmayacağını belirterek şunları ifade etti: “ABD dünyaya sözde ‘İnsan Hakları’ dersi vermeye çalışan bir ülkedir. Dünyadaki birçok ülkeye müdahale ederken insan haklarını gerekçe gösterir. Fakat kendisi dünya üzerinde en büyük insan hakları ihlali yapan devletlerden bir tanesidir. Kendi ülkesinde yaşanan siyahi insanlar çok uzun yıllar özgürlük mücadelesi vermiştir. Onlar bu haklarını kazanmış olsa da bazıları bu durumu kendilerine yedirememişlerdir. Polisin yaptığı muamele de bunun en büyük örneğidir. Ne yazık ki ABD insan haklarına hiçbir özen göstermiyor. Guantanamo’da tuttuğu insanlara yaptıkları ortadadır. Dolayısıyla bu kadar çelişki kendi ülkesinde bir şekilde patlak veriyor. Şu anda yaşanan isyanları kontrol etmekte zorlanıyorlar.”