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Gündem Irkçılığa hayır! Saraçhane’de büyük buluşma
Gündem

Irkçılığa hayır! Saraçhane’de büyük buluşma

Yeniakit Publisher
2023-09-16 12:15:00 -
Irkçılığa hayır! Saraçhane’de büyük buluşma

Bugün (16 Eylül cumartesi) Saraçhane parkında ÖZGÜR-DER tarafından "Irkçılığa hayır" mitingi düzenlenecek. Zafer Partili Erdi Can Yıldız yönetimindeki Müdafaa Hareketi, ırkçılık karşıtı mitingi basma çağrısı yaptı, ırkçı Ümit Özdağ ise ırkçılığa karşı eylem yapmanın provokasyon olduğunu savundu.

 yeniakit.com.tr 

Türkiye’de özellikle ırkçı Zafer Partisi’nin kışkırtmalarıyla artan saldırıların ardından Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER) miting düzenleme kararı aldı.

Bugün, 16 Eylül Cumartesi günü saat 17:00’de düzenlenecek olan etkinlikte, “Irkçılığa Hayır” denilecek.

Eylem İstanbul, Fatih, Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirilecek.

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Artan saldırılar

Özellikle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve ırkçı saz arkadaşlarının sosyal medyadan körüklediği yabancı karşıtlığının ardından, son haftalarda ırkçı saldırılar arttı. Sokaklarda Nazi sembolleriyle duvarlar boyanırken, “Arap defol, Kürt defol” gibi sloganlar atılmaya başlandı.

Sığınmacılara da kadın, çocuk demeden fiziksel saldırılar yapılmaya başlandı.

Eylemi basma tehdidi

ÖZGÜR DER’in bugün Saraçhane'de düzenleyeceği ırkçılık karşıtı mitingi basma çağrısı yapan ayrıca sokak olaylarına zemin hazırlayıp, bildiri yayınlayan Zafer Partili Erdi Can Yıldız yönetimindeki Müdafaa Hareketi hakkında soruşturma başlatıldı.

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Ümit Özdağ’dan beyin yakan çıkış

Irkçılığı meşru göstermek için akılalmaz açıklamalar yapan Ümit Özdağ, ÖZGÜR-DER’in ırkçılık karşıtı mitingini “provokasyon” olarak niteledi. Irkçı Özdağ, mitingin sokak olaylarına gebe olduğunu ileri sürdü.

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Yorumlar

ersan

abd israil ingiltere alman usaklari miting yapacaklarmis

faşist döver

oraya gelip pislik yapmaya kalkan ne kadar ırkçı faşist hitlerin torunları varsa haşeret ezer gibi ezin piyasada pislik haşerat kalmasın
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