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Irkçı vekili öldüresiye dövdüler

Almanya'da aşırı sağcı AfD milletvekili Frank Magnitz, maskeli kişiler tarafından öldüresiye dövüldü.

08 Ocak 2019 Salı 15:11
Irkçı vekili öldüresiye dövdüler

Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yetkilileri, üç maskeli zanlının Frank Magnitz'e tahta sopalarla bilincini kaybedene dek vurduğunu ve başına tekme attığını söyledi. Açıklamada, Magnitz'in yardımına koşan bir inşaat işçisinden övgüyle bahsedildi.

Magnitz'in Bremen'deki bir sanat galerisinde verilen yeni yıl resepsiyonundan çıkışında saldırıya uğradığı bildirildi. AfD, geçen yıl ilk kez 94 sandalyeyle federal parlamento Bundestag'a girmişti. Partinin ayrıca tüm eyalet meclislerinde temsilcileri bulunuyor.

Parti Sözcüsü Jörg Meuthen, Twitter'da Magnitz'i hastanedeki yatağında bilinçsiz bir şekilde yatarken gösteren bir fotoğraf paylaştı ve "yarı ölmüş" bir halde bırakıldığını söyledi. Magnitz'in alnında derin bir yara ve sağ gözünde büyük bir şişme ve morluk bulunduğu vurgulandı. Geçen hafta da ülkenin doğusundaki Döbeln kasabasında bulunan AfD bürosunda bir patlama yaşanmış, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 15:11
  1. AFD
  2. Frank Magnitz

YORUM YAZ

  • hanxohanxo31 dk önce
    Öldürülen dövlen müslümanların tek bir kare resmini paylaşmaz kafirler. Bunu da kendileri yapmıştır

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