Irkçı ve Soysuz Wilders yine haddini aştı! Tasması açılınca kuduruyor!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konuta düzenlenen bir saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Hamas ve İran saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarken, Tel Aviv yönetimi resmi olarak suikasti üstlenmedi. Fakat İsrail, kendilerine yöneltilen suçlamaları da reddetmedi.

Türkiye, Haniye suikasti sonrası sert açıklamalar yaparken, 1 günlük de milli yas ilan etmişti. Bu kapsamda; İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde dalgalanan Türk bayrağı dahil tüm temsilciliklerinde bayraklar yarıya indirildi.

Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Türk bayrağının yarıya indirildiği fotoğrafı paylaşıp Türkiye'ye hakaret etti.

Wilders paylaşımında, "Hamas pisliği için ağlayan hasta insanlar." ifadesini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ERDOĞAN'A HAKARET

Türkleri "hasta insanlar olmakla" itham eden Wilders, daha sonra bir paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Wilders mesajında, "Başkan Ronald Reagan bir zamanlar Kadaffi'ye 'Orta Doğu'nun Kuduz Köpeği' demişti. Bugün bu unvan Erdoğan'a yakışıyor. Hamas teröristleriyle dost, İsrail'e karşı kör bir nefreti var. Ama bundan daha fazlası: Türk halkının düşmanı. Türklerin çoğu Atatürk'ün mirasıyla gurur duyan, laik bir devletten yana olan ve Türkiye'deki tüm güçlü -genellikle iyi eğitimli- kadınlara saygı duyan büyük insanlardır. Erdoğan'ın Türkiye'yi bugün orada yaşayan komşu ülkelerdeki Araplara satmasını, Türk ekonomisini zayıflatmasını ve sokak hayatını Türk kadınları için güvensiz hale getirmesini küçümsüyorlar. Ben tüm bu kadınları ve laik Türkleri destekliyorum. Onlar Erdoğan denen İslamcı diktatörden çok daha iyisini hak ediyorlar. Hayatlarını özgürce yaşamak için laikliği, güvenliği ve iyi maaşlı işleri hak ediyorlar." ifadelerini kullandı.