Irkçı Ümit Özdağ'a şok! 7 yıla kadar hapsi isteniyor

Irkçı politikasıyla toplumu provoke eden Ümit Özdağ, hakkındaki iddianameye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Özdağ hakkında MİT mensuplarının kimliklerini ifşa etmesi sebebiyle 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ağır Ceza mahkemesine gönderilen dosya kabul edilmeyince Nöbetçi Asliye mahkemesine sunuldu.

Irkçı politikasıyla toplum için bir güvenlik sorunu haline gelen Ümit Özdağ, X hesabından paylaştığı mesajında iktidarı hedef aldı.

Özdağ mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta sonu Ankara Başsavcılığı Libya’da şehit olan iki MİT personelinin ifşa ettiğim gerekçesiyle hakkıma 3 yıldan 7 yıla hapis cezası istemiyle bir iddianame hazırladı ve bu iddianameyi ağır ceza mahkemesine yollamış, ilginç bir şey. Tabii ki bir savcı, 3 ile 7 yıllık bir cezanın ağır cezaya gitmeyeceğini bilir. Ağır ceza mahkemesi iddianameyi geri yollamış. Nöbetçi Asliye Mahkemesi’ne gitmiş. Buradaki amacın beni mahkum ederek, siyasi yasak getirerek, siyasetten tasfiye etmek olduğunu biliyorum. Bu planı yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Türkiye’yi son 22 yıldır bir siyasi yasaklının yönettiğini unutarak yaptınız bu eylemi. Bu davayı başımın üstünde kılıç gibi sallayarak ne benim ne de Zafer Partisi’nin konuşmasını engelleyemezsiniz. Türk milleti için verdiğimiz mücadelen geri adım attıramazsınız. Beni hapse atsanız da konuşmaya devam edeceğim, siyasi yasak getirseniz de konuşmaya devam edeceğim."

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