Irkçı Ümit Özdağ 'Kürt vatandaş yoktur' sözleriyle gündemde!
Zafer Partisi Genel Başkanı ırkçı Ümit Özdağ'ın HDP'nin de içinde bulunduğu ittifaka dahil olmasından sonra, "Kürt vatandaş yoktur. Kürt kökenli Türkler vardır." sözleri yeniden gündem oldu.
Ümit Özdağ BNN Türk canlı yayınında Hulki Cevizoğlu'na konuk olmuştu.
Irkçı Özdağ, Cevizoğlu'na, "Kürt vatandaş yoktur. Kürt kökenli Türkler vardır." demişti.
Irkçı Ümit Özdağ'ın sözleri HDP-CHP ittifakına dahil olmasından sonra sosyal medyada yine gündem oldu.