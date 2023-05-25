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Sosyal Medya Irkçı Ümit Özdağ 'Kürt vatandaş yoktur' sözleriyle gündemde!
Sosyal Medya

Irkçı Ümit Özdağ 'Kürt vatandaş yoktur' sözleriyle gündemde!

Yeniakit Publisher
2023-05-25 17:26:00 - 2023-05-25 17:45:49

Zafer Partisi Genel Başkanı ırkçı Ümit Özdağ'ın HDP'nin de içinde bulunduğu ittifaka dahil olmasından sonra, "Kürt vatandaş yoktur. Kürt kökenli Türkler vardır." sözleri yeniden gündem oldu.

Ümit Özdağ BNN Türk canlı yayınında Hulki Cevizoğlu'na konuk olmuştu.

Irkçı Özdağ, Cevizoğlu'na, "Kürt vatandaş yoktur. Kürt kökenli Türkler vardır." demişti.

Irkçı Ümit Özdağ'ın sözleri HDP-CHP ittifakına dahil olmasından sonra sosyal medyada yine gündem oldu.

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Yorumlar

m.n.

Sonuçta Türkiye'yi bölmek üzere Türkçülüğü ve Kürtçülüğü kullananların aslında bir oldukları fiziksel olarak bir araya gelmeleri ile ayrıca ispatlanmış oldu. Böyle bir durumun gözle görülür hale gelmesi akıl ve vicdan sahipleri için büyük lütuftur.
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