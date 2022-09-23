Irkçı Ümit Özdağ konu Ruslar ve Ukraynalılar olunca yumuşadı!

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriyeli ve Afgan göçmenlere yönelik ırkçı ve sert tutumunu sürdürerek kamuoyuna Arap düşmaqnlığını aşılarken, konu Ruslar ve Ukraynalılar olunca yumuşadı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, Antalya'daki Rus ve Ukraynalılara dikkat çekti.

Mesajına, "Antalya, taşıyabileceği Rus ve Ukraynalı nüfusunu aldı." diyerek yumuşak tonda başlayan Ümit Özdağ, şöyle devam etti:

Bundan daha fazlası Antalyalılara zulme dönüşecek. Antalya’da taşınmaz ve kira fiyatları Türkleri eziyor. Rus göçü kontrol altına alınmak zorunda!