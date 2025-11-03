Irkçı Trump ve ekibi oyun peşinde! Güney Afrika'yı sıkıştırıyorlar

  • İSTANBUL
Güney Afrika hükümeti, ABD’nin 2026’da kabul edeceği 7.500 mültecinin çoğunluğunu Güney Afrikalı beyaz çiftçilerden seçme planını “endişe verici ve temelsiz” olarak nitelendirdi. Pretoria yönetimi, Trump’ın "beyaz soykırımı" söylemini sert şekilde reddetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanan ve 2026 mali yılı için belirlenen 7.500 kişilik mülteci kotasında Güney Afrikalı beyaz çiftçilere öncelik tanınmasına sert tepki gösterdi. Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kararın “endişe verici” olduğu belirtildi.

Yetkililer, kararın “gerçek dışı varsayımlara dayandığı” ve ülkenin anayasal düzenini görmezden geldiği uyarısında bulundu.

"BÜYÜK ÖLÇÜDE İTİBARSIZ BİR SÖYLEM"

Bakanlık, ABD’nin bu adımı atarken dayandığı “beyaz soykırımı” söyleminin, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde büyük ölçüde çürütülmüş olduğunu ifade etti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“ABD Başkanı’nın, Güney Afrika’daki beyaz çiftçilerin sistematik bir soykırıma maruz kaldığı yönündeki iddiaları güvenilir kanıtlarla desteklenmemiştir. Bu görüş, bizzat beyaz Güney Afrikalı toplumun önde gelen üyeleri tarafından dahi açıkça reddedilmiştir.”

MÜLTECİLİK VE GÖNÜLLÜ GÖÇ ARASINDAKİ FARK

Güney Afrika hükümeti, ABD’nin “göç ile mülteciliği karıştırmasının” uluslararası hukuki sistemler açısından ciddi sakıncalar doğurabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, anayasanın tüm Güney Afrikalı vatandaşlara yasal göç hakkı tanıdığı ancak gönüllü göç ile mülteciliğin kesin çizgilerle ayrılması gerektiği belirtildi.

“Bu ayrımı ihmal etmek, bireyler açısından kritik hukuki sonuçlara yol açar ve uluslararası koruma sistemlerini zayıflatır.”

BEYAZ ÇİFTÇİLERİN KÖKENİ VE ABD’YE GÖÇ

Güney Afrika’nın yaklaşık 63 milyonluk nüfusunun %8’ini oluşturan beyaz topluluğun önemli bir kısmı, sömürge döneminde bölgeye gelen Hollanda kökenli Afrikanerlerden oluşuyor. Bu etnik grup, ülkenin tarım sektöründe hâlâ önemli bir paya sahip.

Trump, şubat ayında yaptığı bir açıklamada Güney Afrika hükümetinin bu çiftçilere kötü muamelede bulunduğunu iddia ederek, onlara mülteci statüsü verilmesini önermişti. Bu bağlamda, 2026 yılında kabul edilecek 7.500 mültecinin büyük kısmının Güney Afrikalı beyazlardan oluşması planlanıyor. Hatta 100 kişilik ilk kafile geçtiğimiz mayıs ayında ABD’ye yerleştirilmişti.

GÜNEY AFRİKA'NIN UYARISI: PROGRAM TEMELDEN HATALI

Pretoria yönetimi, beyaz çiftçilere özel statü sağlayan bu göç programını “temelden hatalı” olarak niteleyerek, programa olan sınırlı başvuruların dahi bunun açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

Güney Afrika yönetimi, ABD ile ilişkilerin zarar görmemesi için diyalog çağrısı yaparken, kendi iç sorunlarının dış politika malzemesi yapılmaması gerektiği mesajını da güçlü bir şekilde verdi.

