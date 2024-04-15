  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya'dan son dakika Orta Doğu adımı

Nevşin Mengü, Şebnem Bursalı'ya sahip çıktı

Ekrem İstanbulluyla dalga geçti! 5 yıl boyunca büyük hizmet etmişler..

Cem Küçük'ten herkesi şok edecek çıkış: Duyduğum kadarıyla AK Partili vekillere orada bir el mani oluyor

İsrail Savaş Kabinesi toplanıyor toplanıyor ama İran'a verecek karşılık bulamıyor!

Akaryakıt fiyatlarında deprem! 8 lira birden...

Çok konuşulacak karar! MHP'den istifa eden Saffet Sancaklı bugün itibariyle partiye katıldı

Togg'a bir övgü de İsviçre’den geldi! "Türk Teslası"

Selçuk Bayraktar alçak iddialara cevap verdi! Gelirlerimiz ihracattan!

56 yıllık itiraf geldi! Grayam cinayeti çözüldü: ABD'li asker gündem oldu! Bakın ne dedi... Öğrenince şaşıracaksınız
Siyaset Irkçı Tanju şimdi de Afrikalı öğrencileri hedef aldı! 'Astronomik zam yapacağız'
Siyaset

Irkçı Tanju şimdi de Afrikalı öğrencileri hedef aldı! 'Astronomik zam yapacağız'

Yeniakit Publisher
2024-04-15 23:39:00 - 2024-04-15 23:50:25

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yeni görev döneminin ilk icraatını yine ırkçılık üzerine inşa ediyor.

Irkçı Özcan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversite’nde okuyan Afrikalı yabancı öğrencilerin otobüs biletlerine astronomik bir zam yapılacağını söyledi.

Üniversitede Afrika’dan gelen öğrencilerin sayısında artış olduğunu ifade eden Özcan, üniversiteye Uluslararası Öğrenci Koordinatörü olarak atanan Prof. Dr. İbrahim Kürtül ile üniversite rektörünü de hedef aldı.

Irkçı Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda Bolu’da bizim tespitlerimize göre 102 ülkeden öğrenci var. Bu öğrencilerin kendi ülkelerinde hangi okul mezunu dahi olduğunu bilmiyoruz. Ajanslar türedi. Bu ajansa Somali’den başvuruyor. Ajans buna diyor ki ‘Şu üniversiteye senin kaydını yaptırırsak 18 bin liraya mâl olur’ diyor. Kendi komisyonu hariç. Üniversite bunlardan 3-5 kuruş para alıyor ama üniversiteye maliyeti çok daha fazla.

Belediye olarak bizim yetkilerimiz sınırlı. Bu şekilde gelmiş olan öğrencilerin otobüs biletlerine astronomik bir zam yapacağız. Onun dışında neler yapabileceğimizi kendi aramızda tartışıyoruz. Bunlar öğrenci mi değil mi belli değil? Orada suça karışıp karışmadıkları belli değil, kim oldukları belli değil”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'nin özeti gibi: Tanju Özcan 50 vaadin sadece 5'ini yerine getirdi!
CHP'nin özeti gibi: Tanju Özcan 50 vaadin sadece 5'ini yerine getirdi!

Siyaset

CHP'nin özeti gibi: Tanju Özcan 50 vaadin sadece 5'ini yerine getirdi!

İki yüzlüler meydanda!
İki yüzlüler meydanda!

Siyaset

İki yüzlüler meydanda!

Havası birkaç dakika içinde söndü! Tanju Özcan'ı rezil eden soru
Havası birkaç dakika içinde söndü! Tanju Özcan'ı rezil eden soru

Siyaset

Havası birkaç dakika içinde söndü! Tanju Özcan'ı rezil eden soru

CHP'lilerin kavgası kızışıyor! Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nu azarladı: Otur oturduğun yerde!
CHP'lilerin kavgası kızışıyor! Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nu azarladı: Otur oturduğun yerde!

Siyaset

CHP'lilerin kavgası kızışıyor! Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nu azarladı: Otur oturduğun yerde!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

İyice show yapmaya basladi  
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23