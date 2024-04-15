Irkçı Tanju şimdi de Afrikalı öğrencileri hedef aldı! 'Astronomik zam yapacağız'

Irkçı Özcan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversite’nde okuyan Afrikalı yabancı öğrencilerin otobüs biletlerine astronomik bir zam yapılacağını söyledi.

Üniversitede Afrika’dan gelen öğrencilerin sayısında artış olduğunu ifade eden Özcan, üniversiteye Uluslararası Öğrenci Koordinatörü olarak atanan Prof. Dr. İbrahim Kürtül ile üniversite rektörünü de hedef aldı.

Irkçı Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda Bolu’da bizim tespitlerimize göre 102 ülkeden öğrenci var. Bu öğrencilerin kendi ülkelerinde hangi okul mezunu dahi olduğunu bilmiyoruz. Ajanslar türedi. Bu ajansa Somali’den başvuruyor. Ajans buna diyor ki ‘Şu üniversiteye senin kaydını yaptırırsak 18 bin liraya mâl olur’ diyor. Kendi komisyonu hariç. Üniversite bunlardan 3-5 kuruş para alıyor ama üniversiteye maliyeti çok daha fazla.

Belediye olarak bizim yetkilerimiz sınırlı. Bu şekilde gelmiş olan öğrencilerin otobüs biletlerine astronomik bir zam yapacağız. Onun dışında neler yapabileceğimizi kendi aramızda tartışıyoruz. Bunlar öğrenci mi değil mi belli değil? Orada suça karışıp karışmadıkları belli değil, kim oldukları belli değil”

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