0553 313 94 23

Irkçı senatörden skandal Yeni Zelanda açıklaması!

Avusturya'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'in Yeni Zelanda'daki hain saldırı sonrası yaptığı açıklamalar büyük tepki topladı. Avusturya İslam Cemaati, Strache'in hedef gösteren sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu.

20 Mart 2019 Çarşamba 23:23
Irkçı senatörden skandal Yeni Zelanda açıklaması!

Avusturya İslam Cemaati (AİC), aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache hakkında, Müslümanlara yönelik kışkırtıcı ve hedef gösterici açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

AİC'den yapılan açıklamada, aşırı sağcı liderin geçen hafta kullandığı ifadelerin Müslümanlar ve İslami kuruluşlara yönelik şiddete yol açabileceği belirtilerek, Strache hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, AİC Başkanı Ümit Vural'ın suç duyurusuna ilişkin görüşlerine de yer verildi.

"Kabul etmemiz mümkün değil"

Vural, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından İslam Cemaati olarak karar aldıklarını belirterek, "Başbakan Yardımcısı Strache'nin uygunsuz açıklamalarını kabul etmememiz mümkün değil." ifadesini kullandı.

Hiç kimsenin yasalardan üstün olmadığını vurgulayan Vural, "Hiçbir siyasetçinin siyasi kariyeri, ülkemizdeki sosyal barıştan daha önemli değildir. Bu nedenle başbakan yardımcısının aşırı uygunsuz tutumu bizi bu kararı almaya mecbur bırakmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Skandal ifadeler

Aşırı sağcı lider Strache, Müslümanlara ait anaokullarında yetişen çocukların "DEAŞ terör örgütü adına şehit olmak için eğitildikleri" ve "Müslümanların saldırgan olduğu" ifadelerini kullanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 23:23
  1. Heinz Christian Strache

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD ile İsrail görüştü: Önleyeceğiz
    1. ABD ile İsrail görüştü: Önleyeceğiz
    2. Dışişleri Bakanlığından "Karadzic"..
    3. Sancaktepe’de korkutan depo yangını
    4. Pendik’te barakada yangını: 1 ölü
    5. Otomobilin çarptığı motosikletli bekçi..
    6. THY Basın Müşaviri Üstün, “Türk Hava..
    7. Dışişleri’nden ’Karadziç’ açıklaması:..
    8. ABD’nin hava saldırıları 3 bin..
    9. İstanbul'da korkutan yangın! İtfaiye..
    10. Yemenli Bakan'dan BAE eleştirisi
    11. Binali Yıldırım canlı yayında konuşuyor
    12. Türkiye'den Kırgızistan'daki..
    13. "Cumhur İttifakı ile dik ve vakur..
    14. Antalyaspor, Trabzonspor maçı..
    15. Türkiye'den Bosna Kasabı Karadzic..
    16. THY'den açıklama
    17. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı..
    18. "En az 10 yerde 24 saat açık kütüphane..
    19. Ümraniye Belediye Başkan Adayı..
    20. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail..
    21. Kavgayı ayırmak isterken ağır yaralandı
    22. Seyir halindeki tır alev aldı
    23. Irkçı senatörden skandal Yeni Zelanda..
    24. Basketbolda maçın ardından
    25. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan..
    26. "Bu millet 31 Mart'ta 'Erdoğan'ın..
    27. Karaman'da hayvan hırsızlığı iddiası
    28. Acıpayam’da çocuklar Kızılay..
    29. Babası, Bakan Albayrak'ın koluna girip..
    30. "Oyuncularım kaybetmeyi kabul etmedi"
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar