Irkçı provokatörün eline yine kan bulaştı! Ümit Özdağ’ın kimlik sorduğu kuyumcu Mustafa vuruldu!

Suriye’de 11 yıl önce başlayan savaş ve şiddetten kaçarak Türkiye’ye gelen sığınmacılar, Ümit Özdağ’ın başını çektiği ırkçı çete tarafından yürütülen sistematik propaganda ile hedef gösteriliyor. Son dönemde artan sığınmacılara yönelik saldırılarda Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaralanma ve ölümler yaşanıyor.

ÖZDAĞ’IN KİMLİK SORDUĞU KUYUMCU VURULDU

Geçtiğimiz günlerde Hatay’da tıp fakültesini kazanan Suriyeli yetim Faris Muhammed Al-Ali’nin ölümüne neden olan ırkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın yakın zaman önce İzmir’de ruhsat ve kimlik sorduğu Suriyeli kuyumcu Mustafa el-Habu da silahlı saldırıya uğradı.

Türk vatandaşlığı alan Habu’nun olay günü iş yerinden çıkıp aracına binmek üzereyken iki ayağından vurulduğu öğrenildi. Mustafa el-Habu’nun kardeşi Ahmet, abisinin vurulduğu günün ertesinde dükkânı açmak üzere iken bir kez daha saldırıya uğradıklarını ve 5-6 kişilik bir grubun kendilerini demir ve sopalarla darp ederek dükkânı açmalarına izin vermediklerini anlattı.

İZMİR’İ TERK ETTİLER

İzmir emniyeti olayla ilgili bağlantıları araştırırken aile devam eden tehditler sebebiyle İzmir’i terk etti. Emniyet, iki ayağından vurulan Mustafa el-Habu’ya koruma tahsis edilebileceğini, dükkânlarını açabileceklerini tebliğ etmesine rağmen saldırının gerçekleştiği 4 Temmuz’dan bu yana kuyumcu dükkânı kapalı tutuluyor.

Ahmet el-Habu kendilerinin o bölgede 21 ayar altın satan iki dükkândan biri olduğunu, Mardin kökenli bir diğer kuyumcu ile rekabet içerisinde olduklarını ve o kuyumcu tarafından da birçok defa tehdit edildiklerini belirtti.

Ahmet el-Habu, şunları söyledi;

“Şanlıurfa, Bursa ve Ankara’da da şubeleri olan tüm işletmeler de bu saldırıdan etkilendi. Failler abime bir sonraki kurşunu kafana sıkacağız’ demiş. Türk emniyeti ve yargısından bu olayı bir an önce aydınlatmasını bekliyoruz.

Biz tüm yatırımımızı Türkiye’ye taşıdık. Şu an 400 kişi bu şirkette ekmek yiyor. Bu çalışanların büyük çoğunluğu da Türk’’

Kaynak: Haber motto