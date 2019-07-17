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Irkçı paylaşımlar Trump’ı yaktı! Tasarı kabul edildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın 4 kadın kongre üyesine yönelik sosyal medya hesabından yaptığı ırkçı paylaşımları kınayan karar tasarısı kabul edildi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:07
Irkçı paylaşımlar Trump’ı yaktı! Tasarı kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisi, BaşkanDonald Trump'ın 4 kadın kongre üyesine yönelik sosyal medya hesabından yaptığı ırkçı paylaşımları kınayan karar tasarısını kabul etti.

Tasarı, 187 oya karşı 240 oy ile kabul edildi. Mecliste çoğunlukta bulunan Demokratlar, sembolik kınama kararını kabul ederek, “Trump’ın yeni Amerikalılardan ve renkli insanlardan korku ve nefreti meşrulaştıran ve artıran ırkçı yorumlarını” şiddetle kınadı.

“Irkçı bir kalbiniz var”

ABD Temsilciler Meclisindeki oylamaya saatler kala, Başkan Donald TrumpTwitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu tweet'ler ırkçı değildi. Vücudumda Irkçı bir kemiğim yok. Cumhuriyetçiler “zayıflık” göstermemeli ve Demokratların tuzaklarına düşmemelidir” ifadelerini kullandı.

Trump’ın hedef aldığı 4 kongre üyesinden biri olan Alexandria Ocasio-Cortez, Twitter'dan Başkan Trump’a yanıt vererek, “Haklısınız Başkan, vücudunuzda ırkçı bir kemiğiniz yok. Kafanızda ırkçı bir zihnin ve göğsünüzde ırkçı bir kalbiniz var” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Kongre’nin Demokrat kadın üyelerine yönelik ırkçı ifadeler paylaşmıştı. Trump paylaşımında, “Hükümetleri tamamen felaket olan, dünyanın en kötü, en yozlaşmış ve beceriksiz ülkelerinden gelen Kongre'nin 'İlerici' Demokrat kadın üyelerinin dünyadaki en büyük ve en güçlü ulus olan Amerika Birleşik Devletleri halkına acımasızca hükümetimizin nasıl yönetileceğini anlatmaları çok ilginç. Neden tamamen çökmüş ve suça bulamış yerlerine geri dönüp düzeltilmesi için yardımcı olmuyorlar. Sonra geri dönün ve bize nasıl yapıldığını gösterin. Bu yerlerin yardımınıza çok ihtiyacı var. Nancy Pelosi'nin hızla ücretsiz seyahat düzenlemeleri yapmaktan çok mutlu olacağına eminim” ifadelerini kullanmıştı.

Trump’ın hedef aldığı Kongre üyeleri Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley ve Ilhan Omar’a, Trump’ı ırkçılıkla suçlamıştı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:07
  1. ABD Temsilciler Meclisi
  2. Donald Trump
  3. Twitter
  4. Kongre’nin Demokrat kadın üyelerine
  5. Alexandria Ocasio-Cortez
  6. Rashida Tlaib
  7. Ayanna Pressley
  8. Ilhan Omar

YORUM YAZ

  • aslanaslan1 sa önce
    yenge adlı yorumcuya o zaman turpun karısıda göçmen ama abd nin foşurt leyleği onunda gitmesi gereklimi
  • VengaVenga2 sa önce
    Trump adamdir.Doğru demiş onlar kendi ülkelerini birkacaklar güçlü ülkeye gidip hata adaletten bahsedecekler saçmalık.Onlar gitsin ilk kendi ülkelerinde konussunlar

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