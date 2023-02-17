'Irkçı Özdağ'ın bağışladığı bir aylık maaş, Suriyeli bir depremzede aileye verilsin'

Katıksız bir ırkçı olan NATO-GLADİO artığı Ümit Özdağ 1 aylık maaşını depremzeler için bağışaldığını duyurdu. Bahsi geçen bağış için sosyal medyada farklı fikir ve tavsiyelerde bulunuldu. Bir tanesi ise dkkate değerdi. Bir sosyal medya kullanıcısı Özdağ'ın bağışladığı maaşını yetkililerin suriyeli bir aileye verilmesini teklif etti.