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Gündem Irkçı kafa, parti kurdu, ama adayı yok!
Gündem

Irkçı kafa, parti kurdu, ama adayı yok!

Nazi Almanya’sını aratmayan tavır ve söylemleriyle sürekli Suriyeli provokasyonuna başvuran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ırkçı kafayla parti kurdu ama cumhurbaşkanı adayı yok.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 06:57:00 -
Irkçı kafa, parti kurdu, ama adayı yok!

Kafatasçı Ümit Özdağ kendi partisi adına aday bulamayınca ‘Mansur Yavaş aday olsun’ çağrısında bulundu. 

Sürekli yalanlar üzerinden Suriyeli mazlumları hedefe koyuyor

Irkçı ve faşist söylemleriyle sürekli Türkiye’nin gündemini meşgul eden Ümit Özdağ, hemen hemen her gün yalan ve kurgu haberler paylaşarak Suriyeli mazlumları hedefe koyuyor. 

Adayı yok ama Mansur’u ‘göreve çağırıyorum’ dedi!

Suriyeli mültecilere karşı insanlık dışı tavır ve eylemleriyle bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, 2023 seçimleri için kendi adaylarını bulamayınca CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı adres gösterdi. Yavaş’ın ismini veren Ümit Özdağ, “Biz Zafer Partisi olarak bir yumuşak geçişi yönetebilecek ve halkın her kesiminden oy alabilecek kişinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu gördük. Biz Zafer Partisi olarak Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz" dedi.

 

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