Irkçı faşizme dur denilsin!

Son dönemde özellikle Suriyeli sığınmacıları bahane ederek Türk milliyetçiliğinde yeri olmayan ırkçı söylemlerle bozgunculuk yapanlar ülkemizin birliğine tehdit haline gelmeye başladı. Irkçı faşistler, her bahaneyi kullanarak sığınmacılara ve mültecilere yönelik saldırıları teşvik ederken bazı şehirlerde meydana gelen münferit olaylar ırkçı kışkırtmalar nedeniyle kitlesel şiddet olaylarına dönüşerek ülke güvenliğini tehdit eder hale geldi. Ankara ve Kayseri’de yaşanan olaylar da ırkçı söylemlerin ülke güvenliğine nasıl zarar verebildiğini bir kez daha göstermişti. Yine aynı ırkçı kışkırtmalar, İstanbul ve Trabzon’da Arap turistlere yönelik turizmi baltalar hale geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ülkemize gelen yabancı öğrencilere yönelik ırkçı söylemlere dikkat çekti.

Türk milleti ırkçı olmamıştır

Akit’e konuşan Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, şunları dile getirdi: “Beş bin yıllık Türk tarihinde Türk milleti hiçbir zaman ırkçı olmamıştır. Her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olmuştur. Bugün yaşadığımız süreçte yaşanan bir takım münferit olayları umuma şamil hale getirmek doğru değildir. Mezkur olayları yapanlar sadece kendini, tarihini, ekonomiyi bilmez, içinde bulunduğumuz şartları bilmezlerden başka bir şey değildir.”

İç barış ve huzur tehdit altında

Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği Başkanı Uğurcan Yıldırım da, şunları söyledi: “Maalesef, bu Suriyeliler meselesi siyasi bir argümana dönüştü, rant elde ediliyor. İç barış ve huzur tehdit altında. Toplum her an tekrar patlayabilir. Sadece emniyet tedbiri almak yetmez, yanlış bilgilerin doğruları da anlatılmalı. Millî Eğitim ve Diyanet Teşkilatı, küçük yaştaki çocuklardan başlayarak, kardeşlik bilinci oluşturmalı.”

Ülkeyi adaletle taşıyacağız

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş da, şunları kaydetti: “Bizim ülkemiz, bir muhacirler ülkesidir. Bugüne kadar bunlarla kardeşçe yaşamaya devam ettik, edeceğiz de. Son zamanlarda ırkçı guruplar üniversitelerimizdeki yabancı öğrencilere karşı, sığınmacılara hatta Ortadoğulu turistlere karşı saldırılara başlamışlardır. Milletimiz ve devletimiz bu vandalizme asla prim vermemiştir, vermemelidir. Biz hepimiz biriz beraberiz, bu ülkeyi birlikte adaletle geleceğe taşıyacağız.”

Davamız İlay-ı Kelimetullah

Hukukçu Ali Kaan Kılıçoğlu ise şunları ifade etti: “Davası İlay-ı Kelimetullah olan Türk milliyetçisi ırkçılık yapmaz. 1000 yıl İslam’a hizmet etmiş aziz milletini sever, yeniden dünyaya adaletle hükmetmesi için gayret eder fakat siyonizmin oyunu olan ırkçılıktan kendini muhafaza eder. 100 yıl önce milliyetçilik kisvesi altında yeryüzüne ırkçılık belasını yayan Siyonizmin oyuncağı olmayacak kadar feraset sahibi olan Türk milliyetçileri bugün ki harici ve dahili oyunlara da aldanmayacaktır.”