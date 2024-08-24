Irkçı Cemal Enginyurt milyonlarca vatandaşı borsada zarara sokmuş!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yalanını ortaya atan DP Milletvekili Cemal Enginyurt'un borsada manipülasyon yapmaktan 3 yıl hapis cezası alması yeniden gündeme geldi. 2007'de hapis cezası alan Enginyurt'a 2004'te de borsada işlem yasağı getirilmişti.

Türkiye, akşam saatlerinde eski bir borsa manipülatörünün ortaya attığı iddiayla çalkalandı. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğini, pazartesi günü ülkenin yangın yerine döneceğini iddia etmişti. Bu yalana cevap gecikmedi. Hem Mehmet Şimşek hem de İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Enginyurt'un iddialarını yalanladı. Bu yalanı ortaya atan Cemal Enginyurt'un seneler önce borsa manipülatörlüğünden aldığı hapis cezası ise yeniden hatırlandı.

2004'TE İŞLEM YASAĞI

Sermaye Piyasası Kurulu, 2004 yılında Cemal Enginyurt'un da bulunduğu 48 kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu sonrası Enginyurt'a borsada işlem yasağı getirilmişti.

2007'DE HAPİS CEZASI

Tarihler 2007'yi gösterdiğinde ise Sermaye Piyasası Kurulu aralarında Cemal Enginyurt'un da bulunduğu 360 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Altınyağ hisselerinde yatırımcıları zarara sokan Enginyurt hakkında bu kez 3 yıl hapis cezası verilmişti.

CEMAL ENGİNYURT'UN YALAN PAYLAŞIMI

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

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"Bugün Borsa istanbul sebepsiz düşmedi. Belli ki 5'li çete kavgası var. MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA ETTİ. Pazartesi ülke yangın yeri."

CEVAP GECİKMEDİ

Enginyurt'un bu yalan paylaşımına cevap gecikmedi. İddiaların muhatabı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iddiaları yalanlayarak görevinin başında olduğunu belirtti. Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım!

İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir.

- Ekonomi yönetimi bir ekip ruhuyla çalışıyor. Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğun bilinciyle her gün daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz.

- Ekonomik istikrar ve reform programımız başarıyla işliyor ve hedeflediğimiz sonuçları almaya başladık.

- Cari açık daraldı, Merkez Bankası’nın rezervleri iyileşti, KKM’den çıkış hızla devam ediyor, EYT ve depremin bütçe üzerindeki etkilerini giderecek tedbirleri alarak bütçe dengesini iyileştiriyoruz ve en önemlisi fiyat istikrarı hedefine doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş başladı.

- Bu zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz.

- Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin refahını kalıcı olarak artırmak tek hedefimizidir. Milletimize hizmet dışında başka hiçbir amacımız ve misyonumuz yoktur.

- Görevimizin sorumluğu ve bilinci omuzlarımızdayken, periyodik uydurma hikayelerin masa başında imalatı, yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor.

- Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz.

Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz.

Lütfen aldanmayın!"

BİR AÇIKLAMA DA İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN

Cemal Enginyurt'un mesnetsiz sözlerine bir cevap da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu meseleyle ilgili daha önce DMM'den bir açıklama yapıldığını hatırlatarak Enginyurt ve bu yalanı sürdüren kesimlere daha ne kadar yalan söyleceklerini sordu. Fahrettin Altun'un Bakan Şimşek'in gönderisini alıntılayarak yaptığı paylaşım şöyle:

"Hazine ve Maliye Bakanımızın açıklama yaptığı konuyla ilgili daha önce Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden mesaj paylaşmış ve ortaya atılan mesnetsiz iddialara dair yalanlama yapmıştık.

Buna rağmen ne yazık ki haber üretmekten aciz kimi gazetecilerle siyaset üretme becerisinden yoksun kimi siyasetçiler kasıtlı şekilde bu yalanı tekrarlamaya devam ettiler.

Dahası yalan söylerken dahi bizi gerçekleri çarpıtmakla itham ettiler.

Şimdi, Sayın Bakanımızın açıklamasının ardından soruyorum.

Dezenformasyonu, yalanı bir siyaset malzemesi, bir ideolojik aygıt gibi kullanmakta beis görmeyen mahfiller kamuoyundan özür dileyecek mi?

Yoksa yine utanmadan, milletimizin gözünün içine bakarak yeni yalanlar söylemeye devam mı edecekler?"