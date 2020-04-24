İrfan'dan kuyruklu yalan!
Virüsle ilgili gerekli önlemlerin alınmadığını belirten Halk TV spikeri İrfan Değirmenci kendi kendini rezil etti.
Halk TV spikeri İrfan Değirmenci, Koronavirüsle ilgili olarak alınan önlemleri eleştirirken rezil oldu. 21 Nisan tarihli programda Değirmenci, "Bu işi hafife almamak gerek, kendimizi pazartesiden itibaren sokağa atıyoruz. Büyükşehirlerde trafik yoğunluğu yaşınıyor. Trafik haritası kıpkırmızı." dedi ardından trafik haritası ekrana gelince gerçek ortaya çıktı. Trafik haritası da yeşildi.