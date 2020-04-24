  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

İrfan'dan kuyruklu yalan!

Virüsle ilgili gerekli önlemlerin alınmadığını belirten Halk TV spikeri İrfan Değirmenci kendi kendini rezil etti.

2020-04-24 04:36:00 -

Halk TV spikeri İrfan Değirmenci, Koronavirüsle ilgili olarak alınan önlemleri eleştirirken rezil oldu. 21 Nisan tarihli programda Değirmenci, "Bu işi hafife almamak gerek, kendimizi pazartesiden itibaren sokağa atıyoruz. Büyükşehirlerde trafik yoğunluğu yaşınıyor. Trafik haritası kıpkırmızı." dedi ardından trafik haritası ekrana gelince gerçek ortaya çıktı. Trafik haritası da yeşildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı