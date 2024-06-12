İrfan Can’dan milli maç öncesi olay hareket! Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'nu kovdu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, şampiyona öncesinde oynadığı son hazırlık maçında deplasmanda Polonya'ya 2-1 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekip ilk yarısını da 1-0 geride kapattığı mücadelenin ikinci yarısında Barış Alper Yılmaz ile bulduğu golle beraberliği yakalasa da 90. dakikada yediği golle sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Polonya maçı öncesi A Milli Takım’ın PGE Narodowy Stadı'ndaki hazırlıklarında dikkat çeken bir görüntü kameralara yansıdı.

Mücadele öncesi frikik çalışan Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler’in diyalogları sosyal medyada gündem oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

'KIDEM BASTI'

Arda Güler’ın Hakan Çalhanoğlu’na “Sen mi vuracaksın” sorusu üzerine yıldız futbolcu “Bir sen. Bir ben oğlum” yanıtını verdi.

Maç öncesi hazırlıklardaki en dikkat çeken görüntüsü ise İrfan Can Kahveci’nin frikik çalışmak isteyen Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler’i “Gidin o kalede çalışın. Bu kale benim” demesi oldu.

Sosyal medyada taraftarlar “Askerlikteki gibi İrfan Can Kahveci’yi kıdem basmış” yorumunda bulundular.