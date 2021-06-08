İrfan Değirmenci Sedat Peker'i ağzına doladı! Terör sevici HDP'nin avukatlığını üstlendi

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Halk Tv Ana Haber Bülteni Sunucusu İrfan Değirmenci, terör ve terörist sevici HDP'nin sözcülüğüne soyundu. HDP'ye yönelik kapatma davasını yorumlayan Değirmenci, sözlerine, firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in açıklamalarını diline dolayarak başladı. "Peker'in iddiaları ile ilgili hiçbir şey konuşulmazken yine tek bir HDP'linin çağrılmadığı programlarda HDP tartışıldı." diyen Değirmenci, "Hatta bugün bir haber kanalında gördüm. O Veyis Ateş'in artık çıkamadığı haber kanalında gördüm. 'HDP kapatılırsa milletvekilliği nasıl dağıtılır?' diye haber yapmaktaydılar." ifadelerini kullandı.