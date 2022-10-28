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Medya İrfan Değirmenci Fatih Portakal'ın Erdoğan hayranlığını hazmedemedi!
Medya

İrfan Değirmenci Fatih Portakal'ın Erdoğan hayranlığını hazmedemedi!

Fatih Portakal'ın Erdoğan hayranlığını hazmedemeyen Halk TV sunucusu İrfan Değirmnenci, Portakal'ı hedefe koydu.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 23:55:00 - 2022-10-29 00:30:16

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda "Türkiye Yüzyılı" programını takip eden Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine dikkat çektiği değerlendirmesinde, "Türkiye yüzyılı parçası çalındı. Görsellik güzeldi. “Yarın değil hemen şimdi” dendi. AKP’nin “seçim sloganı olacak” diye düşünüyorum. Dikkatimi çeken şu: partiyi sırtlayan, götüren net bir şekilde Erdoğan." ifadelerini kullandı.

 

Fatih Portakal paylaşımı nedeni ile kendi yandaşları tarafından hedefe kondu.

Portakal'ı hedef alan isimlerden birisi de Halk TV Ana Haber Sunucusu İrfan Değirmenci oldu.

Değirmenci, "Bunu söylemek için oraya gitmen mi gerekirdi?" dedi

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