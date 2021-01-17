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Spor İrfan Can müjdesi! Dün akşam sosyal medya ayağa kalktı
Spor

İrfan Can müjdesi! Dün akşam sosyal medya ayağa kalktı

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Galatasaray da İrfan Can Kahveci'nin transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. İrfan Can Kahveci'nin transferi için Galatasaray ile Başakşehir anlaşmaya çok yakın.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 16:17:00 -
İrfan Can müjdesi! Dün akşam sosyal medya ayağa kalktı

Sabah Spor'un özel haberine göre İrfan Can Kahveci transferi için Galatasaray ile Başakşehir anlaşmak üzere.

Bonservis pazarlıklarında artık sona gelindi. Oyuncu için bonservis pazarlıkları sürüyor. İrfan Can Kahveci'nin bonservisinin yüzde 50'sini satın alacak Galatasaray bunun için 4-5 milyon € ödeyecek. Galatasaray, ilerleyen zamanlarda İrfan'ı satarsa Başakşehir bonservisin yarısını alacak.

Milli takımımızın da en önemli oyuncuları arasında yer alan İrfan Can Kahveci, dün akşam Instagram hesabından Fatih Terim'i takip etti. Bu hamle de transferde artık son pürüzlerin kaldığı yönünde değerlendirildi.

Galatasaray ile Başakşehir arasındaki anlaşmanın sağlanmasının ardından Galatasaray ile İrfan Can Kahveci arasında 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Fatih Terim'in ısrarla istediği yıldız oyuncu Galatasaray'a gelmeye transfer sürecinin başından beri çok sıcak bakıyor.

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