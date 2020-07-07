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Spor

İrfan Can Kahveci transferi açıkladı

Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci, sezon sonunda Avrupa'ya transfer olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 23:40:00 -
İrfan Can Kahveci transferi açıkladı

Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, 2-0 kazandıkları Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulundu ve sezon sonunda Avrupa'ya transfer olmak istediğini belirtti.

Başakşehir'in bir parçası olmaktan dolayı gururlu olduğunun altını çşizen İrfan, Bu takımın bir parçası olabilmekten gururluyum. Bu sezon geçen sezondan daha farklı olarak eşik maçlarında iyi performans sergiliyoruz ve tecrübemizle kazanıyor.

Sezon sonunda Avrupa'ya transfer olacağını açıklayan İrfan Can Kahveci, "Kendi performansımdan memnunum ancak daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum. En büyük hedefim Başakşehir ile bu sezon şampiyon olabilmek ve sezon sonunda da Avrupa'ya transfer olabilmek" dedi.

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