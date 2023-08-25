İrfan Can Eğribayat: Kaostan besleniyorum

Altay Bayındır'dan kaleyi devralan Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, farklı skorla galip geldikleri Twente maçının ardından açıklamalarda bulundu. Eğribayat,"taraftarın desteğiyle saha içinde kaostan beslendiğini ve bu durumun kendisini motive ettiğini söyledi.

Başarılı file bekçisi, "Taraftarımıza çok teşekkür ederiz. Geriye düşsek de son ana kadar bize destek oldular. Elimizden gelen mücadeleyi hep son dakikaya kadar veriyoruz. Güzel bir sonuç oldu. İlk yarıda biraz benimle uğraşıyorlardı. Güzel bir cevap oldu. Futbolda her şey var ama biraz rahat gideceğiz oraya. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ben de oynadığımda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Haftaya zaten maç. Gruplara kalırız ve ondan sonra ligimizi dönmeye başlarız inşallah" dedi.

Kendisini nasıl motive ettiğini de söyleyen Eğribayat, "Geçen sezon geldiğimden beri her zaman çalışıyorum. Burasının çok büyük bir kulüp olduğunu fark ettim. Dışarıdan insanlar konuşuyor ama içine girince anlıyorsun, gerçekten çok farklı bir camia. Taraftarımızın desteği oldukça bu bende hırsa, mücadele gücüne dönüşüyor. Saha içinde kaostan beslenen bir insanım. Saha içinde seviyorum. Bana ekstra motive oluyor. Arkadan taraftarın desteği olunca da inanılmaz mücadele ediyoruz. Güzel bir sonuç oldu. İnşallah böyle devam edebiliriz" ifadelerini kullandı.