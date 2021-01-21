  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İrfan Can Arda Turan'ın paylaşımını beğendi
Spor

İrfan Can Arda Turan'ın paylaşımını beğendi

Galatasaray'ın 6-1 kazandığı Denizlispor maçı sonrası Başakşehirli İrfan Can Kahveci'nin Arda Turan'ın paylaşımını beğendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 02:08:00 -
İrfan Can Arda Turan'ın paylaşımını beğendi

Galatasaray'ın transfer etmek istediği İrfan Can Kahveci, Arda Turan'ın Denizlispor maçı sonrası yaptığı paylaşımı beğendi.

Galatasaraylı Arda Turan, 6-1 kazanılan Denizlispor maçı sonrası Fatih Terim'le ilgili bir paylaşım yaptı. Galatasaray'ın transfer etmek istediği Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, Arda Turan'ın bu paylaşımını beğendi.

Arda Turan, Fatih Terim'le ilgili paylaşımında; "Koca çınara yaslandık... Allah ayırmasın" ifadelerini kullandı.

Hamlesi taraftarı heyecanlandırdı

İrfan Can'ın bu beğenisi, sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlarca heyecanla karşılandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Mesut Özil Türklüğü reddetti'
Spor

'Mesut Özil Türklüğü reddetti'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Mesut Özil için "Elin oğlu değil, evin oğlu" diyen Ali Koç'a verdiği cevapta "Aslını reddedip, Türklüğün..
Feto'nun ablası ölünce sazı eline aldı! Haşhaşi FETÖ, tabanı böyle uyutuyor
Gündem

Feto'nun ablası ölünce sazı eline aldı! Haşhaşi FETÖ, tabanı böyle uyutuyor

15 Temmuz darbe girişiminin faili, CIA bağlantılı FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ablası hayatını kaybederken örgüte yakın isim Ahmet Kurucan ..
Ülkeyi sallayan olay: İsrailli eski ajanı işe aldılar!
Dünya

Ülkeyi sallayan olay: İsrailli eski ajanı işe aldılar!

İngiltere'nin ana muhalefeti İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer'ın sosyal medya ekibinde çalışması için eski bir İsrail ajanı işe aldığı o..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay