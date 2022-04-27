İrem Helvacıoğlu ölümden döndü! Kolundan çay enjekte ettiler
Oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçmişte rol aldığı bir projesinde kolundan çay enjekte edildiğini ve ölümden döndüğünü söyledi.
Oyuncu İrem Helvacıoğlu, internette yayınlanan bir programa konuk oldu. Helvacıoğlu, bir projesinde ölümden döndüğünü açıkladı.
Damardan çay verdiler
Sette koluna soğuk çay enjekte edildiğini ve hastanelik olduğunu söyleyen Helvacıoğlu, "Sonra oyunculuğa neden devam ettin? 'Ne kadar saçma bir sektör' demedin mi?” sorusuna ise şu cevabı verdi:
"Şimdi olsa dava açardım"
"Demedim ama o dizide neden devam ettim, bilmiyorum. Yaşım küçüktü, idrak edemedim. Şimdi olsa dava açardım da o zaman buna kafam yetmedi."