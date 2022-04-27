  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya İrem Helvacıoğlu ölümden döndü! Kolundan çay enjekte ettiler
Medya

İrem Helvacıoğlu ölümden döndü! Kolundan çay enjekte ettiler

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçmişte rol aldığı bir projesinde kolundan çay enjekte edildiğini ve ölümden döndüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 09:28:00 -
İrem Helvacıoğlu ölümden döndü! Kolundan çay enjekte ettiler

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, internette yayınlanan bir programa konuk oldu. Helvacıoğlu, bir projesinde ölümden döndüğünü açıkladı.

Damardan çay verdiler

Sette koluna soğuk çay enjekte edildiğini ve hastanelik olduğunu söyleyen Helvacıoğlu, "Sonra oyunculuğa neden devam ettin? 'Ne kadar saçma bir sektör' demedin mi?” sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Şimdi olsa dava açardım"

"Demedim ama o dizide neden devam ettim, bilmiyorum. Yaşım küçüktü, idrak edemedim. Şimdi olsa dava açardım da o zaman buna kafam yetmedi."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay