İranlıları öldürmüşlerdi! İran BAE gemisine el koydu

İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında başlayan denizlerdeki gerginlik büyüyor. Biraz önce İran tarafından yapılan açıklamada, BAE’ya ait bir gemiye el konulduğu duyuruldu.

Tahran yönetimi, BAE’ye ait bir geminin karasularını ihlal ettiğini duyurdu. Bu nedenle gemi ve içerisindeki mürettabat alıkonuldu.

Kriz Pazartesi gününü işaret ediyor

İran ile BAE arasında yaşanan gerginlik ilk olarak 17 Ağustos’ta başladı. BAE tarafı, İranlı balıkçıları vurarak öldürmüş ve iki taraf arasında büyük krizin fitili ateşlenmişti.

Olay sonrası BAE’nin Tahran Büyükelçisi 2 kez bakanlığa çağrıldı.

BAE özür dilemişti

BAE ise yaşanan olay sonrası İran’ın kayıplarını tazmin edeceğini duyurmuştu.