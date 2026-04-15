İranlı vekil, yapılan operasyonu anlattı! ABD’nin uranyumu çalma fiyaskosu

Eski general olan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi İsmail Kosari, İslamabad’da tıkanan müzakerelere ve sahadaki askeri duruma dair İran haber ajansı IRNA’ya çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kosari, ABD’nin İsfahan’ın güneyinde gerçekleştirdiği askeri operasyonun pilot kurtarma girişiminden öte bir amaç taşıdığını iddia etti. ABD’nin bölgede 400 kilogramdan fazla zenginleştirilmiş uranyum olduğunu varsaydığını belirten Kosari, şu ifadeleri kullandı: “Amerikalılar sahayı kontrol altına alabileceklerini ve büyük bir zafer kazanarak kendi fikirlerini dünyaya dayatabileceklerini sandılar. Ancak özellikle İsfahan’ın güneyinde, orada olduğunu düşündükleri 400 küsur kilo uranyumu ele geçirme girişimleri fiyaskoyla sonuçlandı. Bu girişim onlar için tam bir rezalete dönüştü.”

15 maddelik teklifi reddettik

Müzakere sürecine dair detaylar paylaşan Kosari, ABD’nin müttefikleri aracılığıyla İran’ın taleplerini öğrenmeye çalıştığını ancak sundukları şartların kabul edilemez olduğunu söyledi. Kosari, “Amerikalılar, İran’ın ne istediğini öğrenmek için Pakistan ve Rusya üzerinden mesajlar gönderdiler. Bize 15 maddelik bir karar taslağı ilettiler ancak biz buna itibar bile etmedik. Çünkü o maddelerden tek birini bile kabul etmemiz imkansızdı” dedi.

Trump kaçmak istiyor

Kousari, Trump yönetiminin iki haftalık ateşkes teklifini bir sonuç elde etmek için yaptığını ancak asıl niyetin farklı olduğunu savundu. İranlı vekil, “ABD Başkanı kendisini meydanın galibi olarak tanıtmak ve savaş sahnesinden onurlu bir şekilde çekilmek istiyor. Amerikalıların güvenilmez olduğunu ve anlaşmalara sadık kalmayacaklarını biliyoruz. Buna rağmen, gerçeği dünyaya anlatmak için müzakere kapısını tamamen kapatmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Olayın arka planı

3 Nisan’da ABD ordusuna ait bir “F-15E” tipi savaş uçağı, İran hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldü. ABD ordusu, pilotun kurtarıldığını ancak uçaktaki silah sistem subayının (WSO) kayıp olduğunu duyurdu. 5 Nisan’da ABD Başkanı Trump, kayıp personeli kurtarmak için İran toprakları içinde bir askeri operasyon düzenlendiğini açıklamıştı. İranlı vekile göre ABD, asker kurtarma operasyonu adı altında zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmeye çalıştı ancak ağır kayıplar ererek geri çekilmek zorunda kaldı. ABD o operasyonda 2 nakliye uçağını da kaybetti.

ABD “BİZ İMHA ETTİK” DEMİŞTİ

İran’ın düşürdüğü F-15’in pilotunu bulma adı altında ABD’nin İsfahan’a yaptığı operasyonun aslında uranyumu kaçırma planı olduğu ortaya çıktı. ABD o gün iki C-130 nakliye uçağının vurulmasını, “Biz imha ettik” yalanıyla duyurmuştu. İran ise kendilerinin uçakları vurduğunu açıklayıp, görüntüler paylaşmıştı.