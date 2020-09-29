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Dünya İranlı siyasetçi Mutahhari: Karabağ konusunda etnik kaygılarla Ermenistan tarafını tutmamalıyız
Dünya

İranlı siyasetçi Mutahhari: Karabağ konusunda etnik kaygılarla Ermenistan tarafını tutmamalıyız

Reformistlere yakınlığıyla bilinen İranlı siyasetçi Ali Mutahhari, ülkesinin Dışişleri Bakanlığını Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında "etnik kaygılarla" Ermenistan tarafını tutmaması konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 17:42:00 -
İranlı siyasetçi Mutahhari: Karabağ konusunda etnik kaygılarla Ermenistan tarafını tutmamalıyız

İran devrimi teorisyenlerinden Ayetullah Murtaza Mutahhari'nin oğlu ve eski Meclis Başkan Yardımcısı Mutahhari mesajında, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesi sonucu iki ülke arasında yaşanan çatışmalara ilişkin ülkesinin politikasını eleştirdi.

Bakü ile Erivan arasındaki çatışmaların Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalinden kaynaklandığına işaret eden Mutahhari, "Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir önceki çatışmada olduğu gibi etnik kaygılarla Ermeni tarafında yer almamaya dikkat etmelidir.  " diye uyardı.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Ermeni işgaline karşı yürüttüğü mücadeleyi 1980-1988 İran-Irak Savaşı ile karşılaştıran Mutahhari, "Sadece ateşkes istemek ve müzakere çağrısı yapmak yeterli değil. Kimin haklı olduğunu görmek gerekiyor. Bize düşen bu savaşta kimin haklı olduğunu bilmektir. "ifadelerini kullandı.

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