İranlı siyaset bilimci Aref Abdollahi: Filistinliler 2 cephede savaşıyorlar

İranlı siyaset bilimci Aref Abdollahi, yeniakit.com.tr için kaleme aldığı "Filistin ve 1948 Quaid Krizi" başlıklı makalesinde, Filistin toptakları üzerindeki işgali genişletmek isteyen İsrail'in son oyununu yazdı. Bugün, Filistinlilerin 2 cephede birden savaştığını ifade eden Aref Abdollahi, "İsrail'in, salgınını önleme bahanesiyle, koronavirüsü Filistinlilere yönelik tutumunu sertleştirmek ve Filistinlilerin olan bu toprakların ilhakını hızlandırmak maksadıyla bir fırsat olarak kullandığı, Filistinlilere aşikârdır." ifadelerini kullandı.

İşte Abdullahi'nin kaleme aldığı makalenin tamamı

Bugün Filistinliler iki cephede savaşıyorlar: Biri Korona adlı virüs salgınına karşı, diğeri İsrail ordusunun işgali ve ayrımcı tutumuna karşı. Fakat 70 yıldır karantina altında olan bir milletin çektiği acılar bu iki cephe ile son bulmuş değil. Onlar 70 yıldır "1948 Quaid" (İsrail’in kuruluş yılı) olarak adlandırılan koronavirüsten muzdaripler.

1948 Quaid'in etkilerinden biri de Yüzyılın Anlaşması idi. Plana birçok kesim muhalefet etmesine rağmen, dünyanın her geçen gün yayılan koronavirüs ile boğuştuğu bir ortamda, rejim, Yüzyılın Anlaşmasını medyanın dikkatini üzerine çekmeden, ileri taşıma fırsatını bulmuş görünüyor. Nitekim Filistin Özerk Yönetimi Dışişleri Bakanlığı'nın uyardığı gibi Siyonistler, zihinleri koronavirüs ile meşgul olan dünya halkının bu durumunu kendilerine fırsat bilerek, Filistin topraklarının geri kalan kısmını (Batı Şeria) işgal edip bu bölgeleri yahudileştirebilirler.

Bu arada, İsrail hapishanelerinde kadınlar ve çocuklar da dâhil 5.000'den fazla Filistinli tutuluyor. Oldukça eski yapılar olan bu hapishaneler, kirli, kalabalık ve aynı zamanda temel sağlık hizmetleri imkânlarından yoksun. Ayrıca İsrail, Filistin topraklarında Batı Şeria'dan Gazze'ye tüm giriş ve çıkışları kontrol ediyor. Geçtiğimiz hafta, rejim, koronavirüsün yayılmasını engellemek bahanesiyle Beytüllahim’in tamamı olmak üzere Filistin’in kontrolündeki bölgelere giriş ve çıkışları kapattı. İsrail'in, salgınını önleme bahanesiyle, koronavirüsü Filistinlilere yönelik tutumunu sertleştirmek ve Filistinlilerin olan bu toprakların ilhakını hızlandırmak maksadıyla bir fırsat olarak kullandığı, Filistinlilere aşikârdır. Rejimin geçen hafta Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivillere saldırmasına izin vermesi, Filistinlilerin bu hastalıkla mücadele çabalarını zorlaştırıyor. Gerçekte ise, İsrail ordusu koronavirüsü Filistinlilere daha fazla seyahat kısıtlaması getirmek için bir bahane olarak kullanıyor. Her ne kadar sokağa çıkma yasağı, işgal altındaki tüm bölgelerde olduğu kadar İsrailliler için de geçerli bir toplum sağlığı meselesi olsa da, El Cezire Kanalı’nda yayınlanan bir haberde, Batı Şeria'da Arap bölgelerinden sadece yüz metre ötede yaşayan Yahudi göçmenlerin bu kısıtlamalarla karşı karşıya kalmadığı görülüyor.

Bununla birlikte, belki de koronavirüs salgınının olumlu bir sonucu, birçok ülkede sıkı seyahat düzenlemelerinin uygulanmasıyla, dünyada dikkatlerin, onlarca yıldır Filistin halkı için rutin hale gelen bu düzenlemelere çevrilmesi olmuştur.