İranlı şirketlerden dikkat çeken Türkiye kararı! Sınır hattına geldiler

İran'a sınırı olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine turist gelebilmesi için başlatılan çalışmalarda, Urumiye, Mahabat, Tebriz ve Erdabil kentlerinden 100 kişiden oluşan İranlı tur operatörleri ilçeye geldi.

Hakkari'nin İran'a sınırı olan Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan bir grup tur operatörü, çiçek ve halaylarla karşılandı. İran'a sınırı olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine turist gelebilmesi için başlatılan çalışmalarda, Urumiye, Mahabat, Tebriz ve Erdabil kentlerinden 100 kişiden oluşan İranlı tur operatörleri ilçeye geldi. Esendere Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan tur operatörleri, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu BTK Başkanı Cevdet Özgökçe ve bir grup işadamı tarafından çiçeklerle karşılandı. Gelen kafile, kendilerini karşılamaya gelen yöresel kıyafetli halk oyunları ekibinin gösterisini ilgiyle izledi. İlçeye gelen İranlı tur operatörleri, esnaf ziyareti yaptıktan sonra, Şemdinli ilçesine geçti.

Özgökçe: İnfo turlarıyla İranlı turistleri Hakkari'ye de çekmek istiyoruz

İranlı tur operatörlerini karşılayan TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe de yapılan ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "İranlı seyahat acenteleri, Hakkari ve ilçelerini tanımak geldiler. Burada 3 günlük ziyaretler yapacaklar. 3 gün sürecek olan gezi kapsamında ilçelerini de görme imkanı bulacaklar. Bu vesileyle bölgeyi tanıma fırsatı bulacaklar. Umarız bundan sonra İranlı turistler nasıl Van'ı tercih ediyorlarsa, Hakkari'ye de gelirler" ifadelerini kullandı.

Yüksekova'da Hilton otelinin açılması elimizi güçlendirdi

İnfo tur kapsamında İranlı tur operatörlerinin temsilcileriyle 2 basın mensubunun Hakkari'ye geldiğini belirten Özgökçe şöyle konuştu: " Tur operatörleri bilmediği coğrafyayı satamıyor. Biz bu infoyu İran'daki acentalar Hakkari ilimizi tanısınlar diye yaptık. Geçmişte otel sayıları az olduğu için info turları yapamamıştık. 3 ay önce Hakkari Yüksekova'da 171 oda kapasiteli DoubleTree by Hilton Yüksekova oteli açıldı. Yatırımcı Seyfettin Kara tarafından hayata geçirilen otelin açılması elimizi güçlendirdi. Geçmişte Van'a İran'dan yaptığımız onlarca info turunun meyvesini bugün halen yiyoruz. İran halkı ülkemize alışverişe, eğlenceye, gastronomiye geliyor. Bizde bunun bilinciyle Hakkari'ye info programını başlattık. Bundan sonra info programlarına devam edip Hakkari'ye İranlı turist ilgisi oluşturmaya çalışacağız. Yakın bir tarihte ise Türkiye'deki 150-200 tur operatörünü Hakkari Yüksekova ilçesine getirip bir infoda onlara yapmak istiyoruz."

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