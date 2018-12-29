0553 313 94 23

İranlı sığınmacı pansiyondaki odasında intihar etti

Pamukkale'de ABD'ye gidemediği için bunalımda olduğu öğrenilen İranlı sığınmacı, kaldığı pansiyon odasında kendini asarak intihar etti.

29 Aralık 2018 Cumartesi 14:34
İranlı sığınmacı pansiyondaki odasında intihar etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, İran uyruklu sığınmacı Muhammed Y. (35), kaldığı pansiyonda kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Pelitlibağ Mahallesi'ndeki özel pansiyonda kalan İran uyruklu sığınmacı Muhammed Y.'nin bu sabah odasından çıkmadığını fark eden pansiyon çalışanları, merak edip kapısını çaldı. Kapıyı açan olmayınca, pansiyon çalışanları saat 10.00 sıralarında, yedek anahtarla içeri girdi. Çalışanlar, odada Muhammed Y.'yi iple tavana asılı bulup, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Muhammed Y.'nin intihar ettiğini belirledi. Muhammed Y.'nin cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Türkiye'ye 2 yıl önce sığınmacı olarak gelen Muhammed Y.'nin ABD'ye gidemediği için bunalıma girip, intihar ettiği ileri sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 14:34
  1. Pamukkale
  2. Denizli
  3. İntihar
  4. İranlı sığınmacı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuğunuz kaygılı ve öfkeli mi?
    1. Çocuğunuz kaygılı ve öfkeli mi?
    2. "Yapı denetim kuruluşlarını Bakanlık..
    3. Tırnak batmasını önlemenin yolları
    4. Lavrov: Mutabakata ulaştık
    5. Beşiktaş'ın Vida için istediği rakam..
    6. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov:"Suriye’de..
    7. AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan..
    8. Milas'ta kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a..
    9. Operasyon öncesi tarihi adım!..
    10. Lüks cip devrildi, hastaneye..
    11. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Biz..
    12. On binlerce Müslüman katıldı! Kongrede..
    13. Hamas'tan devrik Cumhurbaşkanı..
    14. AK Parti Milletvekili Atay Uslu, 103..
    15. Bahçeşehir Koleji: 79 - TOFAŞ: 77
    16. Ahmet Cin Kimdir?
    17. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriye ve..
    18. Madeni paralar için 9 otomobilin..
    19. Erdoğan Dulda son yolculuğuna uğurlandı
    20. Kral Selman'dan 'Veliaht Prens Selman'..
    CHP'li adaydan çok konuşulacak paylaşım! 'Ekrem İmam diye birini koymuşlar...'
    CHP'li adaydan çok konuşulacak paylaşım! 'Ekrem İmam diye birini koymuşlar...'
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan