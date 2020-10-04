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Aktüel İranlı öğrencilerin yüzde 21'i internete erişemiyor
Aktüel

İranlı öğrencilerin yüzde 21'i internete erişemiyor

İran Öğrenci Sosyal Ağı (ŞAD) Müdürü Hüseyin El-Hüseyni: - "Yaklaşık 3,5 milyon kişinin akıllı cihazı veya internet erişimi yok. ŞAD programına erişemeyenlerin sayısı ise, 3 milyon 200 bin kişi, yani ögrencilerin yüzde 21'i"

Yeniakit Publisher
2020-10-04 15:55:45 -
İranlı öğrencilerin yüzde 21'i internete erişemiyor

ANKAR (AA) - İran Eğitim ve Öğretim Bakanı Danışmanı Hüseyin El-Hüseyni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde derslerin çoğunlukla sanal ortama taşındığı ülkede, öğrencilerin yüzde 21'inin internete erişiminin olmadığını söyledi.

Salgın nedeniyle okula gitmeyecek öğrenciler için Eğitim ve Öğretim Bakanlığı tarafından geliştirilen ve 20 Nisan'da faaliyete giren Öğrenci Sosyal Ağı (ŞAD) Müdürlüğü görevini de yürüten El-Hüseyni, İran basınına yaptığı açıklamada sanal ortamdaki derslere katılım ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Öğrencilerin 300 bininin dersleri takip edecek akıllı cihazının bulunmadığını belirten El-Hüseyni, "Yaklaşık 3,5 milyon kişinin akıllı cihazı veya internet erişimi yok. ŞAD programına erişemeyenlerin sayısı ise, 3 milyon 200 bin kişi, yani ögrencilerin yüzde 21'i." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden 11 milyon 408 bininin ŞAD programına kayıt yaptırdığını aktaran El-Hüseyni, ülkedeki tüm öğrencilerin 62.5'inin programda aktif olduğunu bildirdi.

- Ülke genelinde açılan okullar, bazı eyaletlerde tekrar kapatıldı

Salgın nedeniyle ülke çapında 7 aydır kapalı olan ilkokul, ortaokul ve liseler 5 Eylül'de ders başı yapmış, okulların açılması ülkede eleştirilerin hedefi olmuştu.

Vaka sayılarının tekrar artmasıyla, Tahran, Elburz, Kum ve Kazvin eyaletlerinde tekrar kısıtlamalar hayata geçirilmişti.

Bu eyaletlerde önlemler kapsamında, üniversiteler, okullar, dini medreseler, camiler, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, toplantı salonları, kuaförler, güzellik salonları, spor salonları, kafeler, hayvanat bahçeleri, eğlence merkezleri ve yüzme havuzlarının bir hafta süreyle kapalı kalması kararlaştırılmıştı.


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