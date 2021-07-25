  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canlı yayında Kuva-yi Milliye kavgası! Berhan Şimşek ile Taceddin Kutay birbirine girdi

Üzüm bağındaki 4 bin salkımı poşetlerle kapladı

Gel vatandaş CHP belediyeciliğine gel! Çöp toplatılır, otobüs ittirilir!

Terör örgütü YPG'ye ait hedefler bombalandı

HDP'li Erol Katırcıoğlu'nun skandal sözleri konuşuldu! CNN Türk canlı yayınında sert tartışma

Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretine ilişkin çarpıcı değerlendirme! 'Diyarbakır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönül borcu var'

O milletvekili ifşa oldu! Salgından 1 yıl önce "zorunlu aşı" için kanun teklifi verildiği ortaya çıktı! 'Bulaşıcı hastalıklar için...'

Yeniakit.com.tr Can Candan'ın maskesini indiriyor!

Şuurunu kaybetti... Şamar Ruşen'e geldi, savunma Cihangir'e nasip oldu

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu
Anadolu kulüpleri yarışa girdi
Olimpiyat finallerinde gurur yaşanıyor
Yerli aşıda sona yaklaşıldı
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak için rapor tamamlandı
Dünya İranlı komutan öldürüldü!
Dünya

İranlı komutan öldürüldü!

Suriye'de çatışmada yaralanan İranlı komutan Ahmed Kureyşi'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 12:55:00 -
İranlı komutan öldürüldü!

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Fatimiyyun Tugayı komutanlarından Ahmed Kureyşi'nin Suriye'de öldüğü bildirildi.

İran medyasına göre, Suriye'deki çatışmalarda bir süre önce yaralanan Fatimiyyun Tugayı komutanlarından Kureyşi Suriye'de hayatını kaybetti.

Kureyşi'nin cenazesi düzenlenen törenin ardından İran'da Kereç kentinde defnedildi.

İran, Suriye'de 2011 yılında patlak veren iç savaşta Beşşar Esed rejimine destek vermek için tamamı Afganlardan oluşan Fatimiyyun Tugayını kurmuştu.

Tahran yönetimi, İran'da eğitilen Afganları söz konusu tugay kapsamında savaşmaları için Suriye'ye göndermeye başlamıştı.

Fatimiyyun Tugayı, İran'ın Suriye'deki iç savaşta Esed rejimine destek vermek için ön safta kullandığı milis gruplardan biri olarak biliniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay