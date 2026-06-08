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Dünya piyasasında kömür şoku! Son 2,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı Gören kamerasını açıp koştu Ne kavun ne çilek... Serinlemek için görenler hemen alıyor: 10 liradan satılıyor! Tamamen serinletiyor Fransa ve İtalya neye uğradığını şaşırdı: Rotayı aniden Türkiye'ye kırdılar Merakla beklenen soru cevaplandı! Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Altın piyasasında sert düşüş dalgası! Standart altının kilogram fiyatı bir günde çakıldı! Türkiye'ye daha yeni yollama kararı almışlardı: 10 tane Patriot için sessiz sedasız masaya oturdular
#1
Foto - Ne kavun ne çilek... Serinlemek için görenler hemen alıyor: 10 liradan satılıyor! Tamamen serinletiyor

Yaklaşık yüzde 90'dan fazlası sudan oluşan karpuz, yaz aylarında hem ferahlatıcı etkisi hem de içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde öne çıkıyor. Özellikle sıcak havalarda yaşanan sıvı kaybının dengelenmesine yardımcı olan karpuz, düşük kalorili yapısıyla da tercih ediliyor.

#2
Foto - Ne kavun ne çilek... Serinlemek için görenler hemen alıyor: 10 liradan satılıyor! Tamamen serinletiyor

Karpuz; A vitamini, C vitamini, potasyum ve antioksidanlar açısından zengin içeriğe sahip. Uzmanlar, karpuzun doğrudan suyun yerini tutmasa da günlük sıvı alımına katkı sağlayabileceğini ifade ediyor. Yüksek su oranı sayesinde serinlik hissi oluşturuyor. Karpuzun yanı sıra kavun, çilek, şeftali ve nektarin gibi meyveler de yüksek su içerikleriyle yaz aylarında tercih edilen besinler arasında yer alırken salatlıkta dikkat çekiyor. Dengeli tüketildiğinde bu meyveler hem sıvı ihtiyacının karşılanmasına destek oluyor hem de vitamin desteği sağlıyor.

#3
Foto - Ne kavun ne çilek... Serinlemek için görenler hemen alıyor: 10 liradan satılıyor! Tamamen serinletiyor

Aromasıyla bilinen salatalık, üreticiler tarafından Türk bayraklı çadırlarda Adana-Kozan kara yolunda hem milli birlikteliği yaşatıyor hem de doğrudan tüketiciye ulaştırılıyor. Yaz aylarında hem ferahlatıcı etkisi hem de içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde öne çıkıyor. Özellikle sıcak havalarda yaşanan sıvı kaybının dengelenmesine yardımcı olan salatalık, düşük kalorili yapısıyla da tercih ediliyor.

#4
Foto - Ne kavun ne çilek... Serinlemek için görenler hemen alıyor: 10 liradan satılıyor! Tamamen serinletiyor

Her ne kadar su oranı yüksek olsa da meyvelerin su tüketiminin yerine geçmediğini hatırlatan uzmanlar, sıcak havalarda yetişkinlerin gün boyunca yeterli miktarda su içmeye devam etmesi gerektiğini vurguluyor. İmamoğlu ilçesinde yaklaşık 200 dönüm alanda üretimi yapılan Karaköy salatalığı, ocak ayında toprakla buluşuyor, mart ayında hasadı başlıyor ve haziran ayına kadar sürüyor. Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği salatalık, tarlada 10 liradan alıcı bulurken pazarda ve tezgahlarda 30-40 liraya kadar satılıyor.

#5
Foto - Ne kavun ne çilek... Serinlemek için görenler hemen alıyor: 10 liradan satılıyor! Tamamen serinletiyor

Salatalık içeriği sayesinde serinlik hissi oluşturuyor. Diğer su oranı yüksek meyveler Karpuzun yanı sıra kavun, çilek, şeftali ve nektarin gibi meyveler de yüksek su içerikleriyle yaz aylarında tercih edilen besinler arasında yer alıyor. Dengeli tüketildiğinde bu meyveler hem sıvı ihtiyacının karşılanmasına destek oluyor hem de vitamin desteği sağlıyor. Her ne kadar su oranı yüksek olsa da meyvelerin su tüketiminin yerine geçmediğini hatırlatan uzmanlar, sıcak havalarda yetişkinlerin gün boyunca yeterli miktarda su içmeye devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Üreticilerden Şemra Şimşek, Karaköy salatalığının geçmişte festivallere konu olduğunu belirterek, üretimin atalarından miras kaldığını söyledi. Şimşek, "Atalarımızdan kalan bir meslek bu. Ocak ayında seralara ekiyoruz. Çocuğumuz gibi bakıyoruz. Güneş çıktığında açacaksın, yağmur yağdığında çiğ değdirmeyeceksin. Bu bizim atalarımızın yerli salatalığı. Dolapta 15 gün hiçbir şey olmadan dayanır. İnsanlar serayı görerek gelip çamurlu haliyle alıyor" dedi. Tarlada ürünün 10 liradan satıldığını ifade eden Şimşek, "Tezgahta şu an 30 liraya satıyoruz. Tezgahta sattığımız ürünle işçinin parasını çıkarıyoruz. Bu yıl yağışlardan dolayı rekolte düşük. Eskiden adına festivaller yapılırdı. Belediye başkanları gelir, en lezzetli salatalığı yetiştirene çeyrek altın verilirdi" dedi.

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