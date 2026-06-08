Salatalık içeriği sayesinde serinlik hissi oluşturuyor. Diğer su oranı yüksek meyveler Karpuzun yanı sıra kavun, çilek, şeftali ve nektarin gibi meyveler de yüksek su içerikleriyle yaz aylarında tercih edilen besinler arasında yer alıyor. Dengeli tüketildiğinde bu meyveler hem sıvı ihtiyacının karşılanmasına destek oluyor hem de vitamin desteği sağlıyor. Her ne kadar su oranı yüksek olsa da meyvelerin su tüketiminin yerine geçmediğini hatırlatan uzmanlar, sıcak havalarda yetişkinlerin gün boyunca yeterli miktarda su içmeye devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Üreticilerden Şemra Şimşek, Karaköy salatalığının geçmişte festivallere konu olduğunu belirterek, üretimin atalarından miras kaldığını söyledi. Şimşek, "Atalarımızdan kalan bir meslek bu. Ocak ayında seralara ekiyoruz. Çocuğumuz gibi bakıyoruz. Güneş çıktığında açacaksın, yağmur yağdığında çiğ değdirmeyeceksin. Bu bizim atalarımızın yerli salatalığı. Dolapta 15 gün hiçbir şey olmadan dayanır. İnsanlar serayı görerek gelip çamurlu haliyle alıyor" dedi. Tarlada ürünün 10 liradan satıldığını ifade eden Şimşek, "Tezgahta şu an 30 liraya satıyoruz. Tezgahta sattığımız ürünle işçinin parasını çıkarıyoruz. Bu yıl yağışlardan dolayı rekolte düşük. Eskiden adına festivaller yapılırdı. Belediye başkanları gelir, en lezzetli salatalığı yetiştirene çeyrek altın verilirdi" dedi.