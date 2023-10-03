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Yaşam İranlı kadının Türkiye sevgisi
Yaşam

İranlı kadının Türkiye sevgisi

Yeniakit Publisher
2023-10-03 11:49:00 -

İranlı kadın Türk bayrağını kravat ve cüzdanlara işledi.

Van’da düzenlenen ‘13. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda, Parvin Ghafari Moghadam isimli İranlı kadın, yaptığı Türk bayrağı işlemeli kravat ve cüzdanları sergiledi.

İpekyolu Expo Fuarcılık tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ‘Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’ renkli görüntülere sahne oldu. 5 ülkeden 74 standın açıldığı fuarda, Parvin Ghafari Moghadam isimli İranlı kadın tarafından yapılan Türk bayrağı işlemeli kravat ve cüzdanlar ilgi gördü. Türkiye’yi ve Türk insanını çok sevdiğini aktaran İranlı Parvin Ghafari Moghadam, “Öncelikle Türk milleti ve Türk bayrağını sevdiğim için yaptım. Van’da düzenlenen Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na gelince özel bir şey yapmak istedim” dedi.

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