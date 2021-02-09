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Dünya İranlı isimden şoke eden suikast çıkışı: Ordu içinden birini engelleyemedik
Dünya

İranlı isimden şoke eden suikast çıkışı: Ordu içinden birini engelleyemedik

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, geçtiğimiz aylarda suikasta uğrayan nükleer bilimci Muhsin Fahrizade cinayetinde bir ordu mensubunun parmağının olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 13:32:00 -
İranlı isimden şoke eden suikast çıkışı: Ordu içinden birini engelleyemedik

İran İstihbarat Bakanı, nükleer bilimci Fahrizade suikastında bir ordu mensubunun parmağı olduğunu açıkladı. Dünyayı sarsan suikast İran'ı derinden sarsmış, yetkililer suikastı gerçekleştirenlerden intikam alınacağına dair yemin etmişti.

İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, devlet televizyonunda katıldığı bir programda, Muhsin Fahrizade suikastından ülkesinin nükleer programına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Başkent Tahran yakınlarında 27 Kasım 2020'de öldürülen Savunma Bakan Yardımcısı ve nükleer bilimci Fahrizade suikastıyla ilgili yeni bilgiler paylaşan Alevi, olaydan iki ay önce saldırının gerçekleştiği bölgede suikast olabileceğine dair istihbaratı Silahlı Kuvvetler ile paylaştıklarını ancak gerekli tedbirlerin alınmadığını ifade etti.

"Suikastı hazırlayan kişi Silahlı Kuvvetler mensubu olduğu için suikası engelleyemedik"

Alevi, "Şehit Fahrizade suikastından beş gün önce operasyonun yerini biliyorduk ancak suikastı hazırlayan kişi Silahlı Kuvvetler mensubu olduğu için suikastı engelleyemedik." dedi.

İstihbarat Bakanlığının sadece suikastın zamanını öngöremediğini aktaran Alevi, "Silahlı Kuvvetlerin alanında istihbarat faaliyeti yürütemeyiz. Bu yüzden suikast istihbaratıyla ilgili iki kurum arasında koordinasyonu sağlayabilmek için onlardan bir temsilci istedik. Maalesef, Silahlı Kuvvetler bize bir temsilci göndermeden Fahrizade suikasta uğradı." diye konuştu.

İranlı Bakan, söz konusu ordu mensubunun akıbeti hakkında bilgi vermedi ancak yetkililer, suikast şüphelisi bir kişinin olaydan birkaç gün önce ülke dışına çıktığını duyurmuştu.

İstihbarat Bakanı açıkladı: Fahrizade suikastında şoke eden gerçek ortaya çıktı

Nükleer silah açıklaması

Konuşmasında, ülkesinin nükleer programı konusuna da değinen Alevi, "Nükleer faaliyetlerimiz barışçıldır ve Devrim Rehberi'nin (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) fetvası da nükleer silahın haram olduğunu ilan etmiştir. Her ne kadar normal şartlar altında İran'ın böyle bir niyet ve programı olmasa da İran'ı o yöne doğru iterlerse o zaman bu, İran'ın suçu değil onu bu yöne itenlerin suçu olur." ifadelerini kullandı.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım 2020'de Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti. İranlı yetkililer, saldırıyla ilgili İsrail'i suçlamıştı.

Öldürülen bilim insanı Fahrizade, İran Savunma Bakan Yardımcısı olarak bakanlığın Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanlığını yürütüyordu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, 30 Kasım 2020'de yaptığı açıklamada, suikastın "elektronik teçhizatlar" kullanılarak gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi de 6 Aralık 2020'de suikastın Fahrizade’nin yüz hatlarının yüklü olduğu ve yapay zeka tabanlı akıllı uydu sistemi ile donatılan otomatik ağır silahla yapıldığını belirtmişti.

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